Кардиохирурги в Италии провели первую в мире операцию по пересадке работающего сердца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Messaggero. Она считается революционной.

Эксперты уверяют, что методика позволит улучшить результаты трансплантации, так как устраняются повреждения от ишемии (снижение кровоснабжения) и реперфузии (проявлений восстановления кровообращения). Врачи считают, что новая технология обеспечит более быстрое восстановление функций сердца с улучшением его послеоперационной производительности.

К слову, сердце продолжало биться на протяжении всей операции, хотя обычно орган трансплантируют в неподвижном состоянии.

"Вся трансплантация проводилась с работающим сердцем с момента забора до имплантации", – подчеркнул хирург Джино Джероза.

Отметим, операция прошла успешно, 65-летний пациент здоров и готовится к выписке.