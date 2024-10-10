Провальный сезон: Как отставка гендиректора "Барыса" повлияет на судьбу команды

Генеральный директор "Барыса" Борис Иванищев подал в отставку. Известный спортивный менеджер был знаковой фигурой в команде, занимал руководящие позиции на протяжении длительного времени. С чем связаны перемены? Почему "Барыс" последние сезоны выступает крайне неудачно? И как изменения повлияют на команду? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Приход после Шопобаева

Увольнение Бориса Иванищева можно без преувеличения назвать одним из самых значимых событий в спортивной сфере. С момента прихода в "Барыс" в 2006 году он занимал ряд руководящих позиций, начиная с вице-президента.

В те годы клуб ещё выступал в рамках чемпионата Казахстана. В 2008 году "Барыс" начал играть в КХЛ, что стало важной вехой в его истории.

Сам Иванищев имеет опыт игры в хоккей, в далёком 2001-м году он выступал за "Барыс". В команде тогда были такие известные игроки, как Нурлан Оразбаев, Вячеслав Белан и Александр Высоцкий, которые также впоследствии заняли руководящие роли в клубе. Оразбаев стал президентом, Белан – генеральным менеджером, а Высоцкий – первым тренером "Барыса" в КХЛ.

В 2018 году Борис Иванищев был назначен президентом клуба, сменив на этом посту Аскара Шопобаева, который оставил после себя неоднозначные результаты. Как руководитель клуба он вызывал недовольство и у болельщиков, и у легионеров команды. Проблемы усугубились в провальном сезоне 2017-2018 годов, когда команда потерпела 16 подряд поражений.

Эти неудачи привели к открытому обращению легионеров, среди которых были Линден Вей, Мэтт Фрэттин, Найджел Доу и Кевин Даллмэн, к президенту федерации хоккея Аскару Мамину.

Неизменные попытки улучшить ситуацию с помощью, например, жертвоприношений барана на стадионе "Барыс Арена", не принесли желаемого результата и лишь привлекли внимание СМИ.

В условиях растущего давления общественности и критики со стороны спортивной прессы Иванищев стал президентом клуба. После этого он назначил главным тренером белорусского специалиста Андрея Скабелку. Под его руководством "Барыс" показал гораздо более успешные результаты, добравшись до второго раунда плей-офф КХЛ.

Возможно, результаты команды в 2020 году были бы лучше, если бы не пандемия коронавируса. Закрытие границ и введение режима чрезвычайного положения в Казахстане привели тогда к невозможности продолжения участия в плей-офф.

Череда неудач и тренеров

Последние два сезона для "Барыса" стали особенно трудными в рамках Континентальной хоккейной лиги. В регулярных чемпионатах 2022 и 2023 годов команда не смогла пробиться в плей-офф. К этому добавились частые перемены в тренерском штабе.

Так, сезон 2023 года клуб начал под руководством Андрея Скабелки, затем его сменил Галым Мамбеталиев. Работа казахстанского специалиста также не принесла желаемого результата, и команда завершила выступления с наставником Олегом Болякиным.

Чехарда с главными тренерами продолжилась и в новом сезоне. В мае на должность назначили канадского специалиста Дэвида Немировски. Уволили его уже в сентябре, после чего исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Королёв. Сейчас эту должность занимает Вячеслав Буцаев. В его тренерский штаб помимо Королёва вошли Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов.

На данный момент "Барыс" занимает последнее 12-е место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету всего пять очков. В прошлом сезоне столичный клуб также финишировал на 12-й позиции в Восточной конференции и на 22-й в общей таблице.

Эти результаты вызвали недовольство среди болельщиков. В январе 2023 года фанаты обратились с письмом к президенту и премьер-министру Казахстана с просьбой об отставке руководства клуба. В июне того же года они запустили петицию, в которой назвали руководство клуба организованной преступной группой. Среди других претензий был также значительный разрыв в зарплатах между иностранными и казахстанскими игроками. Смена генерального менеджера, ответственного за формирование состава и тренерского штаба, не способствовала улучшению ситуации.

Провальные трансферы

Бывший государственный тренер РК по хоккею с шайбой Сергей Шавернев отмечает, что Борис Иванищев на протяжении многих лет работал в системе "Барыса". Несмотря на обширный опыт, его отставка была вполне ожидаемой.

"Он был частью команды практически с тех пор, как "Барыс" начал свою историю в казахстанском хоккее. Считаю, что это решение назревало давно — я полагал, что его примут ещё до Нового года. Результаты сезона оказались неудовлетворительными, и руководство, ответственное за текущее состояние команды, не смогло остановить череду неудач. Иванищев взял на себя ответственность за происходящее", — комментирует Шавернев.

Он также выражает сомнения относительно того, что отставка президента клуба способна изменить ситуацию. Этот сезон, по всей видимости, завершится не с теми результатами, которых ждут болельщики. Для того чтобы вернуть "Барыс" на лидирующие позиции в Восточной конференции КХЛ, как это было ранее, необходимо время и формирование основного костяка команды, который сейчас отсутствует.

Кроме того, Шавернев отмечает, что новые подписанные игроки не отличаются высокими показателями.

"Мне бы хотелось верить, что у Буцаева получится улучшить дела в команде. Но, судя по тому, как "Барыс" не смог наладить свою игру, это вызывает сомнения. Клуб пытается усиливаться, подписывая игроков из России, у которых нет выдающихся статистических данных в КХЛ. Сейчас главное — создать положительную атмосферу в команде и наладить взаимодействие между новыми игроками. Настоящая команда формируется в течение трёх лет. Именно столько Боченский провел в "Барысе", внося свой вклад в успехи. Его партнёры по команде также были высококлассными игроками и приложили много усилий для достижения результатов", — подчёркивает эксперт.

Шавернев добавляет, что слабая трансферная политика клуба сыграла ключевую роль в неудовлетворительных результатах. Решения о подписании игроков принимал, в том числе, и Иванищев.

"К сожалению, команде не удалось правильно выбрать легионеров, и это требует пересмотра подхода к подписанию игроков. В конце концов, "Барыс" — это лицо Казахстана в хоккее. Ранее я выражал сомнения по поводу того, кто должен нести ответственность за ошибки в выборе легионеров, ведь "Барыс" не имел ограничений в своем выборе. Несмотря на то, что мы не знаем всех тонкостей и условий подписания, ситуация усугубляется сокращением государственных расходов на профессиональные клубы", — заключил он.

Ситуацию усложняет и наличие травм у нескольких ключевых игроков, что требует от "Барыса" адаптации к новым членам команды, подбора игрового времени и позиций.

Для командной игры необходима слаженность. Судя по всему, у "Барыса" с этим возникают серьёзные проблемы, так как даже очевидные моменты игроки реализовать не могут. Будет ли смена президента клуба способствовать улучшению игры команды — покажет только время.