На реке Иртыш сотрудники ДЧС спасли девушку, провалившуюся под лёд, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, трагедия едва не случилась в районе центральной набережной Павлодара. Во время традиционного рейда по реке сотрудники оперативно-спасательного отряда увидели, что какой-то человек ушёл под лёд.

"Спасатели поспешили на помощь. Они оперативно извлекли из воды девушку 1994 года рождения, незамедлительно оказали первую медицинскую помощь пострадавшей, после чего передали ее медикам для осмотра. Как выяснилось, она вышла на тонкий лед, чтобы сделать фотографию, но лёд не выдержал, и она провалилась в воду", — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что в связи с погодными условиями структура льда на Иртыше остаётся нестабильной, поэтому жителей региона просят не выходить на лёд ради собственной безопасности.