Провалившегося под лёд мужчину третьи сутки ищут в Атырау

Фото: МЧС РК

Три дня назад двое жителей пригородного села Жумыскер провалились под лёд на реке Жайык. Одного мужчину спасли, второго ищут до сих пор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Специалисты оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области продолжают поиски провалившегося под лёд 47-летнего мужчины. Его 48-летнего товарища вытащили из ледяной воды спасатели вместе с сотрудниками отдела по противодействию преступным посягательствам на рыбный фонд Департамента полиции.

"Водолазы ДЧС третьи сутки продолжают подводные поисковые работы тела утонувшего. В поисково-спасательных работах задействовано 11 спасателей ДЧС Атырауской области, две единицы техники и одно плавсредство", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают казахстанце строго соблюдать правила безопасности на льду.