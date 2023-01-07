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МЧС РК Сегодня, 18:43
97
Сегодня, 18:43
97
Фото: МЧС РК

Провалившегося под лёд мужчину третьи сутки ищут в Атырау

Три дня назад двое жителей пригородного села Жумыскер провалились под лёд на реке Жайык. Одного мужчину спасли, второго ищут до сих пор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Специалисты оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области продолжают поиски провалившегося под лёд 47-летнего мужчины. Его 48-летнего товарища вытащили из ледяной воды спасатели вместе с сотрудниками отдела по противодействию преступным посягательствам на рыбный фонд Департамента полиции. 

"Водолазы ДЧС третьи сутки продолжают подводные поисковые работы тела утонувшего. В поисково-спасательных работах задействовано 11 спасателей ДЧС Атырауской области, две единицы техники и одно плавсредство", — говорится в сообщении. 

Спасатели призывают  казахстанце строго соблюдать правила безопасности на льду.

Видео: МЧС РК
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#спасатели #Атырау
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:43
97
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