У светофора на оживлённом пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Шокая в Актобе обвалилась земля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В яме глубиной несколько метров видны трубы, куски от асфальтированной дорожки. Земля продолжает осыпаться.

Полицейские оцепили участок, чтобы никто не пострадал.

В городском акимате объяснили, что на данном участке проходит водоотводная ливнёвка, принимающий талые воды из "Береке" и микрорайона Батыс-2.