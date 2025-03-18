Провал в несколько метров глубиной образовался на тротуаре в Актобе
Полицейские оцепили участок, чтобы никто не пострадал.
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У светофора на оживлённом пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Шокая в Актобе обвалилась земля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
В яме глубиной несколько метров видны трубы, куски от асфальтированной дорожки. Земля продолжает осыпаться.
Полицейские оцепили участок, чтобы никто не пострадал.
В городском акимате объяснили, что на данном участке проходит водоотводная ливнёвка, принимающий талые воды из "Береке" и микрорайона Батыс-2.
"Она построена в 2012 году для защиты города от паводковых вод. Через этот канал стекают талые воды. За 13 лет эксплуатации в нём образовались повреждения. Сейчас участок огорожен. Восстановительные работы начнутся завтра", - сказала пресс-секретарь городского акимата Айгуль Байменова.
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