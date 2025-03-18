  • 18 Марта, 23:42
  • BAIGENEWS

Провал в несколько метров глубиной образовался на тротуаре в Актобе

Полицейские оцепили участок, чтобы никто не пострадал.

Сегодня, 22:09
АВТОР
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diapazon.kz Сегодня, 22:09
Сегодня, 22:09
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Фото: diapazon.kz

У светофора на оживлённом пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Шокая в Актобе обвалилась земля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В яме глубиной несколько метров видны трубы, куски от асфальтированной дорожки. Земля продолжает осыпаться.

Полицейские оцепили участок, чтобы никто не пострадал.

В городском акимате объяснили, что на данном участке проходит водоотводная ливнёвка, принимающий талые воды из "Береке" и микрорайона Батыс-2.

"Она построена в 2012 году для защиты города от паводковых вод. Через этот канал стекают талые воды. За 13 лет эксплуатации в нём образовались повреждения. Сейчас участок огорожен. Восстановительные работы начнутся завтра", - сказала пресс-секретарь городского акимата Айгуль Байменова.

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