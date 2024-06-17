Процесс медосвидетельствования водителей автобусов автоматизировали в Казахстане
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В Казахстане запущена автоматизированная система медицинского освидетельствования водителей автобусов на предмет допуска к вождению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта РК.
Автоматизированная система уже работает в автобусном парке №1 в городе Павлодар.
"Это медицинский комплекс, включающий в себя тонометр, пульсометр, алкотестер и позволяющий автоматизировать процесс измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений (пульса), температуры, а также проверку на состояние алкогольного и наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
Комплекс предоставляется организацией, осуществляющей деятельность по проведению предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей.
Данное оборудование приобретено за счёт частных инвестиций.
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