Процесс медосвидетельствования водителей автобусов автоматизировали в Казахстане

В Казахстане запущена автоматизированная система медицинского освидетельствования водителей автобусов на предмет допуска к вождению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта РК.

Автоматизированная система уже работает в автобусном парке №1 в городе Павлодар.

"Это медицинский комплекс, включающий в себя тонометр, пульсометр, алкотестер и позволяющий автоматизировать процесс измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений (пульса), температуры, а также проверку на состояние алкогольного и наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Комплекс предоставляется организацией, осуществляющей деятельность по проведению предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей.



Данное оборудование приобретено за счёт частных инвестиций.