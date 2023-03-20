Процесс голосования прошёл гладко - наблюдатель ОБСЕ

Наблюдатель от миссии ОБСЕ Иоган Морфи отметил, что на недавних выборах депутатов в мажилис и маслихаты были были учтены рекомендации ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, передаёт BaigeNews.kz.

"Наша миссия находится в Казахстане уже более 40 дней. Основная команда базируется в Астане, а долгосрочные наблюдатели размещены по всей стране 16 февраля. У меня у самого была возможность посетить различные регионы в рамках нашей работы. Хотел бы поблагодарить народ Казахстана за гостеприимство. Я также хотел бы поблагодарить национальных сотрудников, членов группы наблюдателей, которые были набраны на месте за их самоотверженность и профессионализм", - заявил наблюдатель.

Кроме того, он поблагодарил Центральную избирательную комиссию за сотрудничество.

"Досрочные парламентские выборы предоставили людям новую возможность участвовать в выборах, и мы наблюдали, как новые кандидаты выходят на политическую арену и активно проводят предвыборную кампанию, несмотря на то, что сталкивались с различными административными препятствиями. Реформы были проведены с учётом некоторых предыдущих рекомендаций офиса ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, что можно только приветствовать, и мы надеемся, что они будут продолжены", - сказал Иоган Морфи.

Также он добавил, что ЦИК эффективно руководило подготовкой к выборам, и процесс голосования, в целом, прошёл гладко.