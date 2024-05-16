Процедуры назначения АСП изменили в Казахстане

Теперь при исчислении совокупного дохода лица (семьи) от предпринимательской деятельности будут учитывать новый вид дохода - полученные в результате деятельности лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, передаёт BaigeNews.

Доход от осуществления предпринимательской деятельности лица за месяц определяется путем деления суммы дохода, задекларированного за предыдущий налоговый период, на количество месяцев в таком налоговом периоде.

При этом по ИП, применяющим специальный налоговый режим на основе патента, сумма дохода за месяц определяется путем деления суммы дохода, задекларированного в расчете стоимости патента, на количество месяцев, указанное в таком расчете.

При этом в случае если средняя сумма дохода, указанная в декларации ниже 25 МРП, то в совокупный доход учитывается сумма в размере 25 МРП (92 300 тенге в 2024 году).



Совокупный доход определяется путем умножения полученной величины от средней суммы дохода либо установленного к зачету размера дохода на три месяца, при этом доход учитывается не ниже размера 25 МРП.



Также теперь при приеме заявления на получение АСП из информационных систем госорганов будут истребовать (помимо прочих) сведения:

о статусе осуществляющего предпринимательскую деятельность (ранее было - о статусе ИП);

о статусе лица, находящегося на розыскном учете.