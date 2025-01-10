В рамках совершенствования системы госзакупок по поручению Президента в Казахстане разработан новый Закон "О государственных закупках", который действует с 1 января 2025 года. Этот документ направлен на оптимизацию процедур проведения тендеров, повышение качества приобретаемых товаров, работ, услуг, а также поддержку отечественных производителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства.

В частности, речь идет о следующих изменениях:

сокращены сроки проведения конкурса (обсуждение конкурсной документации с 5 до 2 рабочих дней; прием заявок с 15 до 5 рабочих дней; рассмотрение заявок и подведение итогов с 10 до 3 рабочих дней);

внедряется общественный мониторинг по работам, связанным со строительством. Планируется размещение в общем доступе графиков выполнения работ, отчетов по исполнению договоров, привлечение общественности к мониторингу исполнения договоров;

реализуется новый порядок обжалования итогов закупок. В целях оперативного проведения закупок и исключения затягивания процедур жалобы будут рассматриваться самим организатором закупок.

в целях приобретения малозначительных закупок внедрено право одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП. Для сельских акиматов порог закупок из одного источника увеличен с 3000 до 4000 МРП.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства установлено приоритетное право закупа товаров, работ и услуг стоимость которых не превышает 50 000 МРП у данной категории субъектов.

Продолжится работа по приоритетному приобретению товаров отечественного производства на веб-портале путем установления изъятий из национального режима в целях поддержки внутреннего рынка.

В целях развития конкуренции и защиты бизнеса заявки поставщиков, являющихся госучреждениями и субъектами квазигоссектора будут автоматически отклонены веб-порталом при наличии не менее двух заявок от поставщиков, являющихся субъектами частного предпринимательства. А в целях развития неценовых критериев и поддержки местных

поставщиков изменен расчет условных скидок в виде территориального признака (с 1% до 2%) и отрицательных значений (с 0.1% до 0.2%).

Напомним, ранее госзакупки на 84 млн тенге отменили прокуроры в Степногорске.