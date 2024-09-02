Процедуру получения кредитов для ИП хотят упростить в Казахстане

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о планах по упрощению условия для получения кредитов индивидуальными предпринимателями, передаёт BaigeNews.kz.

"В законе было предусмотрено, что по всем потребительским займам требуется согласие супруги или супруга, если берут сумму выше обозначенного порога. Порог - 1 000 МРП. Мы считаем, что для ИП, которые получают потребительский займ, согласие супруги не требуется", - пояснила Мадина Абылкасымова.

Норма, по её словам, будет прописана в нормативно-правовых актах.

"Такое согласие супруги будет требоваться только по потребительским займам для физлиц на потребительские цели. Если ИП, который сейчас классифицируется как физлицо, получает кредит для предпринимательских целей, то для него согласие супруги не будет требоваться. Соответствующие поправки в сентябре будут приняты", - пояснила глава АРРФР.

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