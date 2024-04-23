Процедуру переоборудования авто ужесточили в Казахстане
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Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК пересмотрел национальный стандарт СТ РК 1418-2018 "Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения и технические требования", передаёт BaigeNews.kz.
Это единственный документ в стране, который регулирует технические вопросы внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Из нововведений:
- с 1 мая вводится единая форма протокола проверки безопасности, выдаваемого аккредитованными испытательными лабораториями с обязательным заполнением полей, которые важны для идентификации способа переоборудования транспортного средства и основных элементов безопасности;
- также с 1 мая вводится обязательная фото- и видеофиксация процесса проверки безопасности переоборудованного транспортного средства аккредитованными испытательными лабораториями.
Этим можно будет подтвердить факт проверки безопасности либо уличить недобросовестные лаборатории в формальном её проведении.
С 1 декабря выдача протоколов проверки безопасности будет осуществляться в электронном формате с размещением в информационной системе технического регулирования в Едином Реестре.
"До настоящего времени не было установлено ни формы протокола безопасности такой проверки, ни единого Реестра таких выданных протоколов. В случае какой-либо ситуации сложно найти именно ту лабораторию, которая осуществила эту проверку, а значит, и ответственность размыта. Уверен, что данные нововведения позволят повысить прозрачность процедур и безопасность переоборудования автомобилей", - пояснил председатель Комитета Куаныш Еликбаев.
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