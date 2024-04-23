  • 23 Апреля, 20:09
  • BAIGENEWS

Процедуру переоборудования авто ужесточили в Казахстане

Сегодня, 19:35
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35
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Фото: pxhere.com

Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК пересмотрел национальный стандарт СТ РК 1418-2018 "Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения и технические требования", передаёт BaigeNews.kz.

Это единственный документ в стране, который регулирует технические вопросы внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Из нововведений:

- с 1 мая вводится единая форма протокола проверки безопасности, выдаваемого аккредитованными испытательными лабораториями с обязательным заполнением полей, которые важны для идентификации способа переоборудования транспортного средства и основных элементов безопасности;

- также с 1 мая вводится обязательная фото- и видеофиксация процесса проверки безопасности переоборудованного транспортного средства аккредитованными испытательными лабораториями.

Этим можно будет подтвердить факт проверки безопасности либо уличить недобросовестные лаборатории в формальном её проведении.

С 1 декабря выдача протоколов проверки безопасности будет осуществляться в электронном формате с размещением в информационной системе технического регулирования в Едином Реестре.

"До настоящего времени не было установлено ни формы протокола безопасности такой проверки, ни единого Реестра таких выданных протоколов. В случае какой-либо ситуации сложно найти именно ту лабораторию, которая осуществила эту проверку, а значит, и ответственность размыта. Уверен, что данные нововведения позволят повысить прозрачность процедур и безопасность переоборудования автомобилей", - пояснил председатель Комитета Куаныш Еликбаев.

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