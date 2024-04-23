Процедуру переоборудования авто ужесточили в Казахстане

Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК пересмотрел национальный стандарт СТ РК 1418-2018 "Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения и технические требования", передаёт BaigeNews.kz.

Это единственный документ в стране, который регулирует технические вопросы внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Из нововведений:

- с 1 мая вводится единая форма протокола проверки безопасности, выдаваемого аккредитованными испытательными лабораториями с обязательным заполнением полей, которые важны для идентификации способа переоборудования транспортного средства и основных элементов безопасности;

- также с 1 мая вводится обязательная фото- и видеофиксация процесса проверки безопасности переоборудованного транспортного средства аккредитованными испытательными лабораториями.

Этим можно будет подтвердить факт проверки безопасности либо уличить недобросовестные лаборатории в формальном её проведении.

С 1 декабря выдача протоколов проверки безопасности будет осуществляться в электронном формате с размещением в информационной системе технического регулирования в Едином Реестре.