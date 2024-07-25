Процедуру госзакупок хотят ужесточить в Казахстане

Директор Департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственого сектора МФ РК Ерлан Сеитов на брифинге в СЦК заявил о планах ужесточить процедуру госзакупок в Казахстане, передает BaigeNews.kz
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"Нельзя говорить, что в госзакупках тот, кто дает наименьшую цену, всегда побеждает. Здесь нужно делить по способам закупок. Если взять самый простой способ – запрос ценовых предложений, это закупки, которые проводятся до определенного порога – до 8 тысяч МРП. Здесь не выставляются какие-то суперквалификационные требования, и здесь основным фактором является цена. Мы сейчас в этом отношении тоже ужесточаем требования, делая определенные пороги", - сказал Ерлан Сеитов.
В этом случае, по его словам, если потенциальный поставщик дает цену ниже определенного порога, то он обязан будет внести определенное обеспечение.
"К примеру, мы делаем порог 10% от выделенной суммы, и если потенциальный поставщик дает цену ниже, он должен внести обеспечение на ту сумму, на которую он снижает", - пояснил спикер.
Урегулировать планируют и закупки в сфере строительства.
"В сфере строительства у нас установлены минимальные пороговые значения демпинга, ниже которых снижение цены не допускается – это 2% на строительство, 5% на средний ремонт 10% на проектирование и технадзор. То есть ниже этих порогов потенциальный поставщик физически на портале дать не может. Дальше для определения победителя используются условные цены, которые высчитываются на основании критериев – опыт работы, показатель уплаченных налогов, территориальный признак, отрицательное значение и т.д. Над ними мы сейчас работаем, чтобы увеличить данные неценовые критерии", - сообщил Сеитов.
Изменения коснутся и остальных закупок, которые не подпадают под этот перечень.
"На сегодняшний день у нас установлен демпинг в размере 20%, но у потенциального поставщика есть возможность дать цену ниже при условии внесения обеспечения той суммы, на которую он снизил. Мы данный порог пересматриваем, чтобы уменьшить – не 20%, а может быть 10, чтобы тоже потенциальный поставщик не снижал сильно цену", - резюмировал он.