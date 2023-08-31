Процедурой банкротства воспользовались уже более 10 тысяч казахстанцев

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе расширенного собрания фракции партии "AMANAT" проинформировал о проведенной работе в рамках закона о банкротстве физических лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Напомним, 3 марта текущего года в Казахстане начался прием заявок на банкротство физических лиц. Как отметил Смаилов, на сегодняшний день более 10 тыс. граждан воспользовались процедурой внесудебного банкротства. Это позволило снизить их долговую нагрузку и смягчить социальную напряженность в обществе.

"В целях усиления работы по возврату государству незаконно приобретенных активов принят соответствующий закон. На сегодня по результатам работы Комиссии по демонополизации возвращены в государственную собственность пакеты акций и доли участия в 16 компаниях, 7 зданий, 160 ж/д путей и объектов, а также денежные средства", - сообщил глава кабмина.

В целом принятые меры по противодействию теневой экономике позволили за последние 4 года снизить ее с 27% до 19% к ВВП.