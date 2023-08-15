"Процедура одинакова для всех": МВД о задержании журналистки Дуйсеновой

Первый заместитель министра МВД Марат Кожаев прокомментировал задержание журналистки Сандугаш Дуйсеновой. Он отметил, что все действия в рамках задержания были законными, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее журналистка сообщила, что при задержании её снимали обнажённой в полиции.

"Сандугаш Дуйсенова является фигурантом уголовного дела. Это следственное действие регламентировано уголовно-процессуальным кодексом с применением технических средств. Это делается для того, чтобы гражданин завтра не мог сказать, что у него что-то изъято, утеряно", - сказал Кожаев в кулуарах правительства.

Он также подчеркнул, что процедура задержания одинакова для всех.

"Процедура регламентирована в уголовно-процессуальном кодексе. Она одинакова для всех граждан. Если это касается вопросов личного обыска это проводится уполномоченным чиновником, в данном случае следователем, в присутствии понятых одного пола. В данном случае присутствовала защитник госпожи Дуйсеновой", - сказал Марат Кожаев.

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали также прокомментировал задержание журналистки.

"Мы сделали своё заявление. Мы держим связь с правоохранительными органами. Мы хорошо знакомы с нашей коллегой Сандугаш Дуйсеновой, уважаем её, поддерживаем. Во-вторых, мы поговорили с её помощником и адвокатом. В целом, адвокат тоже сказал, что всё произошло в рамках закона. Мы не можем вмешиваться в процесс расследования. Но готовы оказать помощь", - сказал министр в кулуарах правительства.

Он также подчеркнул, что ведомство незамедлительно связалось с уполномоченными органами по этой ситуации.

"В МВД сообщили, что со всеми проводится такая процедура. В связи с этим здесь не было правонарушении. Мы сразу связались с соответствующими уполномоченными органами. Мы всё еще держим связь. Готовы оказать помощь", - сказал Дархан Кыдырали, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что Сандугаш Дуйсенову задержали 11 августа.

Она является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 147 УК, которая предусматривает ответственность за распространение информации о частной жизни, включая личную или семейную тайну, в публичном выступлении, произведении, в СМИ, через сети телекоммуникаций.