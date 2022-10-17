Протокол противоречил объективным обстоятельствам - юристы о деле кандидата в президенты Альтаева

Фото: instagram.com/nurzhan_altayev

Решение суда по делу о фальсификации документов кандидатом в президенты Нуржаном Альтаевым прокомментировали в штабе юристов "За честные выборы", передаёт BaigeNews.kz.

Как заявила член штаба, профессор Индира Аубакирова, суд правомерно вынес решение о том, что Альтаев Нуржан нарушил законодательство.

"Гражданки, обратившиеся в ЦИК, оказались правы. Суд проанализировал видеозапись с собрания РОО, выяснилось, что большинство членов организации не голосовало за кандидатуру Альтаева, и он представил сфальсифицированный протокол в ЦИК. Поэтому суд вынес абсолютно правильное решение в отношении него. Нуржан Альтаев заявлял, будто ему мешают участвовать в предвыборной гонке, связывал это со своими оппозиционными взглядами. Но выяснилось, что руководители, которые были против его выдвижения, оказались правы", - сказала эксперт.

Председатель филиала РОО “Казахстанский союз юристов" по Астане Серик Беркамалов отметил, что дело рассмотрели быстро, но без ущерба объективности.

"Суд района Байконур вынес решение о признании недействительным протокола заседания РОО "Мукалмас" о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты. Дело рассмотрели в очень короткие сроки. Тем не менее я считаю, что сделано это не в ущерб объективности. Исходя из материалов дела, из того, что было озвучено судом, решение о выдвижении Альтаева противоречило протоколу общего собрания. Было установлено несколько значительных и серьёзных нарушений законодательства и самого устава ОО. В первую очередь, установлено, что фактически на общем собрании за выдвижение кандидатуры проголосовали шесть человек, а против - 11. То есть, большинство были против. Окончательный протокол противоречил объективным обстоятельствам. Кроме того, он противоречил требованиям устава. Это установлено в ходе допроса свидетелей и рассмотрения документов и видеозаписи голосования. С учетом этого, решение суда объективно. Дело рассмотренно всесторонне. Решение вынесено справедливо", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что бывшего члена "Нур Отана" подозревали в фальсификации документов, поданных в ЦИК. 7 октября комиссия получила бумаги от республиканского общественного объединения "Мұқалмас" о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом на выборы президента - протокол заседания высшего органа РОО, заявление Альтаева о согласии баллотироваться; справку о внесении избирательного взноса и другие.

В тот же день в Центризбирком поступило заявление от ряда руководителей филиалов РОО "Мұқалмас", заявивших о фальсификации протокола заседания.

12 октября ЦИК приостановила процедуру установления соответствия кандидата в президенты Альтаева требованиям законодательства, потому что стало известно, что представители РОО "Мұқалмас" обратились в суд района Байконыр Астаны о приостановлении действия протокола общего собрания общества.

После исполнительный директор республиканского объединения Газиза Омирбекова заявила, что РОО не собиралось выдвигать кандидата в президенты.

"Мұқалмас" создавалось как движение независимых наблюдателей для демократизации населения. И ни в коем случае мы не политическая структура, мы никогда не лоббируем ничьи политические интересы", - сказал она.

17 октября суд аннулировал протокол выдвижения Альтаева кандидатом в президенты РК, так как установил, что на общем собрании РОО "Мұқалмас" большинство участников проголосовало против выдвижения мужчины на высшую политическую должность.