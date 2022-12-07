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baigenews.kz Сегодня, 13:48
317
Сегодня, 13:48
317
Фото: baigenews.kz

Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте

В Управлении образования Шымкента прокомментировали скандал, произошедший в школе №69. На днях в СМИ появилась информация, что учительница вонзила ручку в руку одного из учащихся якобы из-за того, что тот пришел на уроки в джинсах. Однако ситуация оказалась несколько иной, передает BaigeNews.kz

"Инцидент произошел в 14:45 в школе № 69 в классе 5 "Ж" во время перерыва. Педагог увидела, как дети борются, и подошла, чтобы их разнять. В это время у нее в руке была ручка, и она задела канцелярским предметом Жолбарыса нечаянно. Проведена разъяснительная беседа с классным руководителем и родителем пострадавшего ребенка. В отношении педагога были приняты дисциплинарные меры, работа в школе продолжится", - сообщили в Управлении образования. 

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#конфликт #Шымкент #школа
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:48
317
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