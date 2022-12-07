Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте

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В Управлении образования Шымкента прокомментировали скандал, произошедший в школе №69. На днях в СМИ появилась информация, что учительница вонзила ручку в руку одного из учащихся якобы из-за того, что тот пришел на уроки в джинсах. Однако ситуация оказалась несколько иной, передает BaigeNews.kz.