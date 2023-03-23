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ДП Акмолинской области Сегодня, 20:06
73
Сегодня, 20:06
73
Фото: ДП Акмолинской области

Противотанковую мину нашли на льду озера в Кокшетау

Рыбаки на озере Копа в Акмолинской области обнаружили предмет, похожий на мину. Осмотреть находку выехали взрывотехники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"По словам специалистов, это противотанковая мина ТМ-62. К счастью, она оказалась учебной", — сообщили в полиции.

Выясняются обстоятельства, каки образом учебный снаряд попал на озеро.

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Сегодня, 20:06
73
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