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Противопехотные мины и гранаты нашёл акмолинец на пустыре
Необычную находку житель села Тасты – Талды Жаркаинского района обнаружил 4 апреля на пустыре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам акмолинца, во время сбора чёрного металла с помощью специального устройства, на глубине около 50 сантиметров он обнаружил предположительно взрывчатые вещества. Об инциденте мужчина сразу же сообщил в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа и сапёры.
Найденные взрывчатые вещества, три противотанковые мины, шесть противопехотных мин и пять гранат модели Ф-1 и РГД-5 осмотрели военные специалисты. Они вынесли заключение, что боеприпасы являются учебными и не представляют опасности для жизни.
Также была проверена близлежащая территория, предметов, похожих на взрывчатые вещества, там не обнаружили.
"Факт обнаружения взрывчатых веществ зарегистрирован в ЕРДР, назначены экспертизы, правоохранители выясняют как данные предметы могли оказаться на пустыре", — говорится в сообщении.
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