Противопехотные мины и гранаты нашёл акмолинец на пустыре

Фото: polisia.kz

Необычную находку житель села Тасты – Талды Жаркаинского района обнаружил 4 апреля на пустыре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам акмолинца, во время сбора чёрного металла с помощью специального устройства, на глубине около 50 сантиметров он обнаружил предположительно взрывчатые вещества. Об инциденте мужчина сразу же сообщил в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа и сапёры.

Найденные взрывчатые вещества, три противотанковые мины, шесть противопехотных мин и пять гранат модели Ф-1 и РГД-5 осмотрели военные специалисты. Они вынесли заключение, что боеприпасы являются учебными и не представляют опасности для жизни.

Также была проверена близлежащая территория, предметов, похожих на взрывчатые вещества, там не обнаружили.