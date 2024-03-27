Противопаводковые работы идут усиленными темпами в Коянды
Сегодня, 08:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:33Сегодня, 08:33
64
Противопаводковые работы продолжаются в селе Коянды Целиноградского района, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны
"По состоянию на 06:00 часов, 27 марта откачено 80 тысяч кубических метров талых вод. Всего задействовано 76 человек, 17 единиц техники и 18 мотопомп ДЧС Акмолинской области и города Астана, а также МИО. Ситуация стабильная", - рассказал врио начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.
Самое читаемое
- Арестованы еще трое фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
- 7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде
- Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно
- Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Народного правительства СУАР
- Костанаец явился на суд в нетрезвом виде и был арестован