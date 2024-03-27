Противопаводковые работы идут усиленными темпами в Коянды

Противопаводковые работы продолжаются в селе Коянды Целиноградского района, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны



"По состоянию на 06:00 часов, 27 марта откачено 80 тысяч кубических метров талых вод. Всего задействовано 76 человек, 17 единиц техники и 18 мотопомп ДЧС Акмолинской области и города Астана, а также МИО. Ситуация стабильная", - рассказал врио начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.