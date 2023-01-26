Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России

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Прокуратура Байконура завела на местного жителя административное дело о дискредитации российской армии, передает BaigeNews.kz. По информации надзорного органа, мужчина распространял соответствующие материалы в социальных сетях.

"Установлено, что в целях осуществления публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, злоумышленник использовал интернет-страницу в одной из социальных сетей, на которой разместил соответствующие материалы. По результатам проверки прокурором комплекса Александром Трифоновым в отношении данного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3. Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан)", - говорится в сообщении прокуратуры комплекса "Байконур".

Материалы проверки направлены в 26 гарнизонный военный суд. Максимальное наказание по этой статье - штраф в размере 50 тысяч рублей, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, юридическим лицам может быть назначен штраф в размере до 500 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.