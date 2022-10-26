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  • Против уничтожения обсерватории ради очередных коттеджей в Алматы высказалась депутат
parlam.kz Сегодня, 12:29
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Фото: parlam.kz

Против уничтожения обсерватории ради очередных коттеджей в Алматы высказалась депутат

Депутат Мажилиса просит отменить разрешение на строительство жилых домов на территории Обсерватории и Астрофизического института имени Фесенкова, подписанное бывшим акимом Алматы Сагинтаевым в 2021 году.

О переводе рекреационных земель Обсерватории и Астрофизического института имени Фесенкова, расположенных в Алматы, в земли сезонного жилья и малоэтажного строительства высказалась депутат Мажилиса Ирина Смирнова, передаёт BaigeNews.kz. Об этом факте в соцсетях сообщил юрист Бакытжан Базарбек.

"Строительство вокруг обсерватории невозможно и не производилось прежде из-за того, что исследования и наблюдения не могут проводиться при дополнительном освещении, при самом строительстве, которое обязательно будет, при разрешении на расположение рядом жилья. То есть перевод рекреационных зон обсерватории в жилую зону - это прямое уничтожение обсерватории и астрофизического института", - сказала Ирина Смирнова, обращаясь с депутатским запросом к Генпрокурору.

Рекреационная зона Каменского плато и Обсерватории выведены в состав сезонного жилья и малоэтажных домов постановлением акима Алматы Бакытжаном Сагинтаевым 25 июня 2021 года.

"И скоро, по логике бывшего акима Алматы Сагинтаева, вместо обсерватории и астрофизического института, имеющих большое научное, образовательное, познавательное, историческое, туристское, сакральное значение, должны были разместиться очередные коттеджи. Вместо того, чтобы изучать космос и небо, новые владельцы очередных коттеджей сверху смотрели бы на казахстанцев в городе, ничего не подозревающих, не слышащих голоса противодействующих этим преступным деяниям общественников, как это было в старом прошлом Казахстане. В новом Казахстане другие представления о ценностях. И новое прочтение статьи Конституции о земле звучит так: земля и её недра принадлежат народу. Не чиновникам и не акимам", - сказала Ирина Смирнова.

Депутаты НПК требуют:

  • в соответствии с Конституцией страны о принадлежности земли народу вернуть земли Обсерватории, астрофизического института имени Фесенкова в ведомство данных госорганизаций в качестве их рекреационных зон;
  • рассмотреть законность перевода земель Каменского плато, ранее принадлежащих казахстанскому институту земледелия и представляющих собой сортовые яблоневые сады, под жилищное строительство.

"Сады были также расположены здесь не только для того, чтобы выращивать и выводить новые сорта яблонь, но и для того, чтобы работа Обсерватории и Астрофизического института обеспечивалась в полном соответствии с требованиями. Уверены, что чиновники, разрушающие своими действиями, превышением полномочий науку, образовательные и познавательные, сакральные места, будут наказаны в соответствии с новыми подходами справедливого Казахстана, когда закон становится одним для всех, увеличивающим ответственность чиновников", - добавила депутат. 

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#застройка #Алматы #земли Казахстана #Сагинтаев #постановление
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:29
560
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