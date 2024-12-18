Европейская комиссия начала официальное разбирательство в отношении TikTok и собирает данные, чтобы определить, нарушил ли TikTok законодательство ЕС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

На президентских выборах в Румынии 24 ноября неожиданную победу в первом туре одержал Джорджеску, независимый националист и евроскептик, который ранее был мало известен общественности. Выборы были аннулированы после того, как Конституционный суд получил доказательства вмешательства России в процесс голосования, в частности, на сайте TikTok.

Контент о Джорджеску в TikTok, по мнению Еврокомиссии, могли продвигать боты и поддельные аккаунты.

Если TikTok будет признан не соответствующим законодательству ЕС, ему грозит штраф в размере до 6% от его глобальной выручки. Европейская комиссия не сообщила о сроках, в которые она рассчитывает прийти к заключению.

В конце ноября Еврокомиссия запросила у TikTok информацию, чтобы определить, какие действия были предприняты платформой для снижения потенциальной алгоритмической предвзятости на выборах, что стало первым этапом возможного расследования.