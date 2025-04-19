На компанию Tesla подали коллективный иск в США. Автопроизводителя обвиняют в манипулировании одометрами — приборами, фиксирующими пробег автомобилей. Истцы утверждают, что показания счетчиков намеренно завышаются, что позволяет компании досрочно завершать гарантийное обслуживание машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

Одним из инициаторов иска стал житель Лос-Анджелеса Найри Хинтон. Он заявил, что его электромобиль Tesla начал неожиданно показывать завышенные цифры пробега — вплоть до 115 километров в день, несмотря на то что в реальности он проезжал не более 30–35 км. По его словам, такие "накрутки" привели к тому, что сервисный центр отказался отремонтировать машину по гарантии — якобы из-за превышения лимита пробега.

Самое удивительное, утверждает Хинтон, произошло после окончания действия гарантии: одометр начал показывать меньше, чем он реально проезжал. Таким образом, как считает истец, Tesla искусственно управляет показаниями прибора для экономии на обслуживании клиентов.

Изучив отзывы других пользователей на интернет-форумах, Хинтон нашёл десятки автовладельцев с аналогичными жалобами. Вместе они подали коллективный иск против компании Илона Маска, обвиняя её в мошенничестве и нарушении прав потребителей.

Пока в Tesla официально не прокомментировали обвинения.