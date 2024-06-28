Против помилования Карима Масимова проголосовали все члены комиссии

Отказать Кариму Масимову порекомендовала Комиссия по вопросам помилования при президенте. Её участники единогласно проголосовали против положительного для экс-главы КНБ решения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Комиссия рекомендовала отказать в помиловании Кариму Масимову именно в этом вопросе. Совместным голосованием принимается решение. Тут все проголосовали против помилования", - сообщил председатель Комиссии по вопросам помилования при президенте РК.

Окончательное решение остаётся за президентом страны. По Конституции глава государства обладает правом помиловать того или иного осуждённого. Но свои рекомендации по этому вопросу ему направляет специально созданная комиссия. В её состав входят общественники, правозащитники, а также представители МВД и Генпрокуратуры.

О том, что Карим Масимов подал прошение о помиловании, стало известно 10 июня. Экс-главу Комитета национальной безопасности осудили на 18 лет за госизмену, попытку захвата власти и превышение должностных полномочий после событий трагического января.