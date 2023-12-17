Против перевода времени на час назад выступают жители ВКО
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Группа жителей Усть-Каменогорска выступила против перевода времени в ВКО на час назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Несколько жителей села Меновное адресовали обращение акиму области, депутатам парламента.
"Если перевести стрелки часов на час назад, получится, что летом солнце будет вставать в два часа ночи, а в 20:00 уже будет темно. Этим вы совсем собьёте циркадные ритмы (биологические часы человека — ред.). Причина большинства заболеваний — это нарушение биоритмов. Ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, обостряются хронические заболевания. В ВКО время нужно перевести на час вперёд, а не назад", — говорится в обращении.
Напомним, казахстанские учёные предложили установить единый часовой пояс в стране. Министерство торговли и интеграции подготовило проект соответствующих поправок в постановление правительства.
Согласно проекту, в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00:00 акиматы Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытау, Восточно-Казахстанской областей должны будут перевести местное время на один час назад.
Таким образом, вся территория Казахстана будет расположена в пятом часовом поясе.
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