Против рэпера и продюсера P. Diddy (Шон Комбс) подан еще один иск об изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на судебный документ СО.

Заявление вновь подано от лица женщины, назвавшейся Джейн Доу, то есть пожелавшей остаться неизвестной. В иске речь идет о событиях 2000 года, когда ей было 16 лет.

Пострадавшая утверждает, что тогда работала няней и проживала с семьей в Нижнем Манхэттене. Якобы рэпер неоднократно предлагал подвезти ее до дома, а когда она однажды согласилась, он предложил выпить, после чего девушка почувствовала себя расслабленной, а ее сознание затуманилось.

В иске говорится, что Diddy и двое его помощников, имена которых в публикации не указаны, отвезли ее "в другое место", где рэпер ее изнасиловал.