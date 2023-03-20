main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • "Против нас использовали технологии" - Стамбеков о выборах в депутаты
"Против нас использовали технологии" - Стамбеков о выборах в депутаты Сегодня, 17:50
204
Сегодня, 17:50
204

"Против нас использовали технологии" - Стамбеков о выборах в депутаты

В Алматы прошел брифинг с участием кандидата в депутаты мажилиса парламента РК Ерлана Стамбекова. Он прокомментировал вопрос адмрычагов на избирателей, передаёт BaigeNews.kz

"Да я слышал подобные обвинения. Хотел бы поделиться с некоторыми технологиями, которые использовали против нас. Обычно это делали так, заходили в какой то чат, писали "Голосуйте за Стамбекова", делали скрин и удалялись. Потом выходили материалы, что мы заставляем кого-то. На самом деле мы ходили ногами, адресно по дворам, поликлиникам. Встречались, расказывали, узнавали о проблемах", - ответил Стамбеков

Напомним, вчера 19 марта в Казахстане состоялись внеочредные выборы депутатов в мажилис парламента РК и местные маслихаты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:50
204
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх