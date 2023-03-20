"Против нас использовали технологии" - Стамбеков о выборах в депутаты

В Алматы прошел брифинг с участием кандидата в депутаты мажилиса парламента РК Ерлана Стамбекова. Он прокомментировал вопрос адмрычагов на избирателей, передаёт BaigeNews.kz.

"Да я слышал подобные обвинения. Хотел бы поделиться с некоторыми технологиями, которые использовали против нас. Обычно это делали так, заходили в какой то чат, писали "Голосуйте за Стамбекова", делали скрин и удалялись. Потом выходили материалы, что мы заставляем кого-то. На самом деле мы ходили ногами, адресно по дворам, поликлиникам. Встречались, расказывали, узнавали о проблемах", - ответил Стамбеков