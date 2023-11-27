Против кого сыграет Казахстан на квалификационном раунде "Кубка Дэвиса"

В Малаге прошла жеребьевка квалификационного раунда "Кубка Дэвиса" на 2024 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанские теннисисты 2-3 или 3-4 февраля 2024 сыграют на выезде со сборной Аргентины.

Позже точные даты выберут аргентинцы. Казахстан и Аргентина между собой играли два раза: в 2011 году наша команда в 1/4 финала в Буэнос-Айресе проиграла - 0:5, а в 2017 году в Астане на стадии отбора плей-офф победила со счетом 3:2.

В мировом рейтинге команда Казахстана занимает 13-е место, аргентинцы 19-е.



Это будет отбор в финальную стадию командного чемпионата мира. Квалификационные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.