Протез уха годовалому ребёнку учили устанавливать столичных врачей

Фото: Многопрофильная городская детская больница №2 г. Астаны

В многопрофильной городской детской больнице №2 состоялся мастер-класс по обмену опытом среди ЛОР-врачей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу больницы.

На мастер-класс был приглашен известный профессор, заместитель директора по международной деятельности Национального медицинского исследовательского центра отоларингологии Хассан Диаб из Москвы. Профессор принял участие в сложных операциях по кохлеарной имплантации.

Это метод слухопротезирования, применяемый в тех случаях, когда слуховые аппараты либо малоэффективны, либо не эффективны совсем.

Сущность метода заключается в установке в организме пациента устройства, способного преобразовывать электрические импульсы, поступающие с внешнего микрофона, в сигналы, понятные нервной системе.

Отметим, профессор Хассан Диаб отохирургией занимается около 15 лет.

"Сегодня у нас планируется семь операций, это особые, сложные случаи кохлеарной имплантации. Именно поэтому и был организован этот мастер-класс, в котором приняло участие 60 врачей через ZOOM и YouTube. Основной акцент был сделан на кохлеарной имплантации тем пациентам, у которых имеются определенные анатомические особенности и могут возникнуть сложности в ходе операции. Мы полностью восстанавливаем слух, возвращаем к нормальной социальной жизни детей, которые рождаются неслышащими, или в течение жизни приобретают глухоту. Возвращаем слух как с помощью кохлеарного импланта, так и других устройств. Например, при других видах нарушениях слуха – микротии, атрезии – мы устанавливаем аппарат костной проводимости. Он тоже имплантируется в костной части, и помогает детям с врожденными аномалиями, когда невозможно помочь с помощью рутинных устройств или вмешательств. И кохлеарный имплант, и аппарат костной проводимости дают детям возможность полностью восстановить слух. Залог успеха в таких операциях – это четкая работа хирурга, безопасность манипуляций", – сказал Хассан Диаб.

По его словам, в Национальном медицинском исследовательском центре отоларингологии Москвы производится самое большое количество кохлеарных имплантаций в год среди крупнейших мировых центров отоларингологии – около 500 операций.

"Это большая цифра. Имеем опыт работы с пациентами с разными патологиями, это дети с аномалиями развития внутреннего уха, дети, потерявшие слух после менингита. Все методы, которые применяются на нашей базе, мы пытаемся распространять, научить специалистов в других учреждениях, чтобы эти операции внедрялись и дети получали помощь", – резюмировал доктор.

Отметим, что операции по кохлеарной имплантации относятся к категории высокотехнологичных медицинских услуг. Ее стоимость - 6,6 миллиона тенге и она производится через систему ОСМС.

Пациентке Аде Бектемисовой 1 год и 5 месяцев. Девочке диагностировали нейросенсорную тугоухость почти месяц назад, 5 сентября. В роддоме ребенок не проходил аудиоскрининг, поэтому родители не знают, приобретенная или врожденная тугоухость.

"Нас поставили на квоту на операцию по кохлеарной имплантации, и буквально через два дня нам позвонили из больницы, врач Асель Амангельдиновна, сказали собирать документы на операцию, проходить обследование, и что 1 октября Аду прооперируют. Мы очень рады, что так быстро прошли, Ада еще маленькая и быстро адаптируется и реабилитируется, и не будет отставать. Персонал лоротделения очень внимательный, работать с маленькими детьми очень тяжело, но врачи понимающие, все процедуры делают очень аккуратно, относятся к своей работе ответственно. Это профессионалы своего дела", – отметила мама девочки Евгения Бектемисова.

По словам врачей, кохлеарная имплантация – достаточно объемная процедура. Такие операции практикуют детям в возрасте от года и старше.

"Например, за рубежом основная масса пациентов с кохлеарные имплантами – это пожилые пациенты, которые потеряли слух вследствие старости. Но в Казахстане основной контингент для кохлеарной имплантации – это дети. Взрослым дается очень мало квот. Самое главное и желательно – прооперировать ребёнка в маленьком возрасте. Почему? Чтобы он уже начал получать звуковую информацию чем раньше, тем лучше. За рубежом в некоторых клиниках практикуют, начиная с шести месяцев. А мы стараемся делать, начиная с года. Потому что, именно к этому времени формируется череп. Так как при рождении череп "ходит", швы на голове ещё не заросли. А мы имплант ставим именно на череп. На черепе делается небольшое ложе, и туда вставляется имплант. А когда на черепе еще не срослись швы, это может привнести трудности в процесс. Поэтому мы стараемся делать такие операции с года до двух. Это важно, в это время начинается процесс говорения. Мы мамам так и объясняем, что желательно сделать такую операцию с года до двух лет", - пояснил заведующий отделением отоларингологии "Многопрофильной городской детской больницы №2" Арман Абилев.

При правильной реабилитации, при регулярных занятиях с пациентом в домашних условиях и со специалистами, к школе, как правило, дети догоняют своих слышащих сверстников в развитии, если, конечно, у ребенка нет сопутствующих неврологических проблем. Если у ребенка глухота, а в остальном он здоров, и если его проимплантировать достаточно рано, то в школе он точно догонит своих сверстников. Но инвалидность с такого ребенка не снимается.

Имплант вживляется, по сути, на всю жизнь, у него заводская гарантия 10 лет. Наружная часть – речевой процессор, меняется каждые пять лет. В Казахстане такая система замены существует через Министерство труда и социальной защиты населения. Ведомство закупает такие процессоры для детей каждые пять лет.

Если у ребёнка в дальнейшем не случается сильных травм, он не попадает в ДТП, то вживленный имплант будет работать всю жизнь, ему не нужна электроэнергия, система питается за счет речевого процессора, который установлен на ухе ребенка. В свою очередь, последний заряжается от аккумулятора.