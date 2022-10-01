Лента новостей
- Чего ждать от новых кандидатов в Президенты, предположить политолог 22:27 0
- Протез уха годовалому ребёнку учили устанавливать столичных врачей 22:15 61
- Лжетеррорист "заминировал" самолёт в Астане 21:52 152
- Генпрокуратура расследует дело о призывах об отчуждении области Казахстана 21:39 178
- Автобусы в Алматы временно изменят маршруты из-за велопробега 20:49 204
- Скатов пробился в полуфинал теннисного турнира в Лиссабоне 20:12 163
- Конкурсант "Детского Евровидения" показал своё выступление на концерте Димаша Кудайбергена 19:37 292
- Илон Маск представил робота-гуманоида Optimus 18:45 279
- Участникам драки у ночного клуба в Уральске грозит выдворение из страны 18:06 1022
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 17:19 1013
- Интерпол прокомментировал информацию о задержанном организаторе финансовой пирамиды 16:27 389
- Папа Римский: Казахстан – пример цивилизации и мужества 15:58 335
- Семилетнего мальчика нашли на даче в Усть-Каменогорске 15:46 576
- Цифровую регистрацию договоров аренды жилья планируют ввести в Казахстане 15:05 384
- Сколько россиян пожелали стать гражданами Казахстана за прошедшую неделю 14:43 867
- Гражданская авиация Казахстана на 84 процента соответствует требованиям ИКАО 14:20 322
- В Украине отменили осенний призыв 14:07 378
- Новый экопарк начали строить в Астане 13:38 307
- Оппозиция вступила в президентскую гонку 12:41 515
- Новую часть эпопеи "Планета обезьян" начнут снимать в октябре 11:39 339
- Как Димаша Кудайбергена втретили на Fashion factor в Дубае 10:51 924
- Монголия будет выдавать вид на жительство желающим росиян 10:29 810
- 30 километров трубопровода похитили в Жамбылской области 09:23 525
- Жителей столицы предупредили об антитеррористических учениях 08:19 391
- Девочка из Астаны получила первый экзоскелет по программе фонда "Қазақстан халқына" 07:38 448
- Проректору медвуза Астаны отказали в отсрочке наказания, несмотря на беременность 06:30 845
- Иностранцы теперь могут забронировать очередь в ЦОН через Telegram-бот 05:23 544
- Россия на границе с Казахстаном развернула мобильные призывные пункты 04:14 1064
- Бомж расплачивался в магазинах утерянной жителем Кокшетау картой 03:41 925
- Стартовал приём заявок на соискание журналистской премии URKER 02:35 363
- Путин подписал договоры о вхождении в состав России части территории Украины 01:52 599
- Казахстан завоевал первую медаль на Всемирных играх кочевников в Турции 01:26 565
- Около 50 тысяч россиян перешли погранпереходы в ЗКО 00:31 622
- Денежные сертификаты вручили акмолинским педагогам в профессиональный праздник 30.09.2022 455
- Ставка ценою в жизнь: фильм об игроманах сняли в Казахстане 30.09.2022 370
- Автобусное сообщение с Уральском возобновят из Самары и Тольятти 30.09.2022 879
- Избран председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев 30.09.2022 552
- Какой будет погода в первый день октября в Казахстане 30.09.2022 494
- Водителя, сбившего школьников, разыскивают в Актобе 30.09.2022 468
- Шестью языками свободно владеет учитель из Кокшетау 30.09.2022 1130
- Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева 30.09.2022 612
- Перспективы развития ядерной науки обсудил Токаев с руководителями зарубежных организаций 30.09.2022 463
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 8233
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 1443
- Чем удивили Президента в Семее 30.09.2022 1247
- Пункты пропуска на границе с Китаем закроют до 3 октября 30.09.2022 522
- Некоторые требования госорганов приводят к дефициту продовольственных товаров - эксперт 30.09.2022 419
- Как прошло объединение "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор", рассказал гость проекта "2022" 30.09.2022 440
- "Лучше предупредить правонарушение, чем бороться с последствиями" – Смаилов о бытовом насилии 30.09.2022 374
- Прямые рейсы планируют запустить между Казахстаном и Сейшелами 30.09.2022 404
- Что мешает вернуть лидирующие позиции на рынке муки, рассказали в Союзе зернопереработчиков Казахстана 30.09.2022 533
- "Необразованный человек слаб" - Токаев встретился с педагогами в Семее 30.09.2022 434
- Экопарк на Малом Талдыколе начали строить в Астане 30.09.2022 503
- "Жасыл Даму" начал выплачивать автовладельцам компенсации по утильсбору 30.09.2022 433
- Чтобы ловить безбилетников и карманников, в Астане хотят дооснастить автобусы камерами 30.09.2022 451
- Токаев освободил Талгата Жакана от должности заместителя управделами президента Казахстана 30.09.2022 1203
- Необходимо укреплять адвокатуру как важнейший правозащитный институт РК – Игорь Рогов 30.09.2022 412
- "Россияне шокированы гостеприимством Казахстана". Как казахстанцы помогают приезжим и бесплатно учат казахскому языку 30.09.2022 12225
- Жигули Дайрабаев станет кандидатом в президенты Казахстана 30.09.2022 1113
- Более семи тысяч студентов дополнительно разместили в общежитиях и хостелах Алматы 30.09.2022 541
- "Столько благодарности я ещё не слышала". Как Петропавловск встречал россиян 30.09.2022 2385
- Поезд сбил насмерть животных в Акмолинской области 30.09.2022 456
- Президент открыл памятник Ауэзову и Мухамедханову в Семее 30.09.2022 618
- Купюру в 20 000 тенге в новом дизайне выпустят в Казахстане 30.09.2022 461
- Астанчанин подал в суд на бывшую с требованием компенсировать стоимость подарков для неё 30.09.2022 2004
- В Казахстане изменились праздничные дни 30.09.2022 1012
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 4432
- О карьере Головкина и проблемах в женской сборной РК - тренер Сагатбек Мусаханов 30.09.2022 639
- Токаев наградил ряд казахстанцев за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной 30.09.2022 404
- "В будущем Семей станет ещё одним полюсом динамичного развития нашей страны" — Токаев 30.09.2022 605
- Токаев: В мире беспрецедентное геополитическое обострение, напряженность достигла самой высокой точки 30.09.2022 788
- В Казахстане живут около 500 столетних долгожителей 30.09.2022 492
- Президент Турции высоко оценил реформы Касым-Жомарта Токаева 30.09.2022 540
- Премьер РК провёл заседание Комиссии по демонополизации экономики 30.09.2022 425
- Пожар произошёл на рынке "Береке" в Таразе 30.09.2022 1050
- Смаилов поставил перед Kazakh Invest задачу привлекать в страну крупных инвесторов 30.09.2022 492
- 157 тысяч километров головной боли: перестанут ли дороги быть бедой Казахстана? 30.09.2022 970
- В Шотландии назвали причину смерти Елизаветы II 30.09.2022 2282
- 89 случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки 30.09.2022 577
- Сенсацией завершился матч казахстанки на турнире в Парме 30.09.2022 894
Протез уха годовалому ребёнку учили устанавливать столичных врачей
В многопрофильной городской детской больнице №2 состоялся мастер-класс по обмену опытом среди ЛОР-врачей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу больницы.
На мастер-класс был приглашен известный профессор, заместитель директора по международной деятельности Национального медицинского исследовательского центра отоларингологии Хассан Диаб из Москвы. Профессор принял участие в сложных операциях по кохлеарной имплантации.
Это метод слухопротезирования, применяемый в тех случаях, когда слуховые аппараты либо малоэффективны, либо не эффективны совсем.
Сущность метода заключается в установке в организме пациента устройства, способного преобразовывать электрические импульсы, поступающие с внешнего микрофона, в сигналы, понятные нервной системе.
Отметим, профессор Хассан Диаб отохирургией занимается около 15 лет.
"Сегодня у нас планируется семь операций, это особые, сложные случаи кохлеарной имплантации. Именно поэтому и был организован этот мастер-класс, в котором приняло участие 60 врачей через ZOOM и YouTube. Основной акцент был сделан на кохлеарной имплантации тем пациентам, у которых имеются определенные анатомические особенности и могут возникнуть сложности в ходе операции. Мы полностью восстанавливаем слух, возвращаем к нормальной социальной жизни детей, которые рождаются неслышащими, или в течение жизни приобретают глухоту. Возвращаем слух как с помощью кохлеарного импланта, так и других устройств. Например, при других видах нарушениях слуха – микротии, атрезии – мы устанавливаем аппарат костной проводимости. Он тоже имплантируется в костной части, и помогает детям с врожденными аномалиями, когда невозможно помочь с помощью рутинных устройств или вмешательств. И кохлеарный имплант, и аппарат костной проводимости дают детям возможность полностью восстановить слух. Залог успеха в таких операциях – это четкая работа хирурга, безопасность манипуляций", – сказал Хассан Диаб.
По его словам, в Национальном медицинском исследовательском центре отоларингологии Москвы производится самое большое количество кохлеарных имплантаций в год среди крупнейших мировых центров отоларингологии – около 500 операций.
"Это большая цифра. Имеем опыт работы с пациентами с разными патологиями, это дети с аномалиями развития внутреннего уха, дети, потерявшие слух после менингита. Все методы, которые применяются на нашей базе, мы пытаемся распространять, научить специалистов в других учреждениях, чтобы эти операции внедрялись и дети получали помощь", – резюмировал доктор.
Отметим, что операции по кохлеарной имплантации относятся к категории высокотехнологичных медицинских услуг. Ее стоимость - 6,6 миллиона тенге и она производится через систему ОСМС.
Пациентке Аде Бектемисовой 1 год и 5 месяцев. Девочке диагностировали нейросенсорную тугоухость почти месяц назад, 5 сентября. В роддоме ребенок не проходил аудиоскрининг, поэтому родители не знают, приобретенная или врожденная тугоухость.
"Нас поставили на квоту на операцию по кохлеарной имплантации, и буквально через два дня нам позвонили из больницы, врач Асель Амангельдиновна, сказали собирать документы на операцию, проходить обследование, и что 1 октября Аду прооперируют. Мы очень рады, что так быстро прошли, Ада еще маленькая и быстро адаптируется и реабилитируется, и не будет отставать. Персонал лоротделения очень внимательный, работать с маленькими детьми очень тяжело, но врачи понимающие, все процедуры делают очень аккуратно, относятся к своей работе ответственно. Это профессионалы своего дела", – отметила мама девочки Евгения Бектемисова.
По словам врачей, кохлеарная имплантация – достаточно объемная процедура. Такие операции практикуют детям в возрасте от года и старше.
"Например, за рубежом основная масса пациентов с кохлеарные имплантами – это пожилые пациенты, которые потеряли слух вследствие старости. Но в Казахстане основной контингент для кохлеарной имплантации – это дети. Взрослым дается очень мало квот. Самое главное и желательно – прооперировать ребёнка в маленьком возрасте. Почему? Чтобы он уже начал получать звуковую информацию чем раньше, тем лучше. За рубежом в некоторых клиниках практикуют, начиная с шести месяцев. А мы стараемся делать, начиная с года. Потому что, именно к этому времени формируется череп. Так как при рождении череп "ходит", швы на голове ещё не заросли. А мы имплант ставим именно на череп. На черепе делается небольшое ложе, и туда вставляется имплант. А когда на черепе еще не срослись швы, это может привнести трудности в процесс. Поэтому мы стараемся делать такие операции с года до двух. Это важно, в это время начинается процесс говорения. Мы мамам так и объясняем, что желательно сделать такую операцию с года до двух лет", - пояснил заведующий отделением отоларингологии "Многопрофильной городской детской больницы №2" Арман Абилев.
При правильной реабилитации, при регулярных занятиях с пациентом в домашних условиях и со специалистами, к школе, как правило, дети догоняют своих слышащих сверстников в развитии, если, конечно, у ребенка нет сопутствующих неврологических проблем. Если у ребенка глухота, а в остальном он здоров, и если его проимплантировать достаточно рано, то в школе он точно догонит своих сверстников. Но инвалидность с такого ребенка не снимается.
Имплант вживляется, по сути, на всю жизнь, у него заводская гарантия 10 лет. Наружная часть – речевой процессор, меняется каждые пять лет. В Казахстане такая система замены существует через Министерство труда и социальной защиты населения. Ведомство закупает такие процессоры для детей каждые пять лет.
Если у ребёнка в дальнейшем не случается сильных травм, он не попадает в ДТП, то вживленный имплант будет работать всю жизнь, ему не нужна электроэнергия, система питается за счет речевого процессора, который установлен на ухе ребенка. В свою очередь, последний заряжается от аккумулятора.
-
Hype news
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 8233
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 1443
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 4432
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 13318
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 3788
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 4907
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 1677
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20113
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 1699
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 340930
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 29577
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2247
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3151
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9015
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2335
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 41748
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7356
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5201
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4493
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3533
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 3984
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5432
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3112
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 3934
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3235
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 20575
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3137
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 3586
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3130
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 24573
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182034
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 9971
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 13951
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5059
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5457
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14133
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 4739
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 10685
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 4653
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7390
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29457
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 11902
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5341
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9252
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5483
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22546
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7456
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8185
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 6638
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 11984
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7414
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6296
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6361
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10088
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6513
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6082
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 8640
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6366
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14327
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6130
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6290
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6167
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 8653
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6423
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 6840
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 7592
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 6993
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 6848
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 6527
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 9040
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 7764
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 8728
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 9011
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 11149
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 14924
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 10589
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 11325
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 9367
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 12829
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 8794
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10308
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 8825
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 8825
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9191
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8525
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 12787
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9443
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11271
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12307
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12086
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 9765
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10073
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25536
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 10995
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13206
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10114
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11507
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12107
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13232
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11521
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13480
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 12999
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14125
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14117
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30613
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14550
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15424
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15266
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 15839
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16012
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24324
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15518
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 22797
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33386
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17296
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22138
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 21683
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 23819
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 19875
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21110
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19324
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19299
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19165
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 34720
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21162
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19518
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24057
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23533
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 23831
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23114
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23192
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25320
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 25914
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24566
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24126
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 24840
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 25652
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 23750
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 26620
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24588
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25215
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26240
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 27748
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 26903
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26088
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29500
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 25732
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28609
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26275
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57098
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 27850
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 26916
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28497
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26534
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 26879
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 26879
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26612
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 28878
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27459
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29494