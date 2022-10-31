Протез руки для ребёнка создадут из переработанного пластика в Кокшетау

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В Кокшетау из переработанного пластика создадут протез руки для ребёнка. Мальчику 12 лет, конечности у него нет с рождения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил автор и руководитель проекта Тимур Камалов, он стал возможен благодаря социальному проекту мейкатон "ТОМ: Astana" в столице, его проводит в октябре-ноябре ОЮЛ "Ассоциация друзей Тель-Авивского университета в РК".

Речь идёт о часовом марафоне, в течение которого мейкеры – изобретатели в лице школьников, студентов и преподавателей – создают людям с инвалидностью (нидноуэрам) изобретения-прототипы, которые помогают облегчить быт и реабилитацию.

Формат мейкатона подразумевает площадку, где встречаются мейкеры и нидноуэры, чтобы решить проблему последних через изобретение прототипов. Цель мейкатона – создать прототипы, удобные в использовании, простые в изготовлении и доступные по цене.

Руководитель мастерской эко-проектов Bolashaq Saraiy, лидер команды For ECO, магистр технических наук Тимур Камалов рассказал о своей мастерской эко-проектов и, в частности, о будущем протезе, который будет создан из переработанного пластика.

"Мы участвовали в мейкатоне в столице, это конкурс изобретателей при Тель-Авивском университете. Уже на отборочном туре познакомились с ребятами, инженерами со всего Казахстана, которые работают со взрослыми и детьми с инвалидностью. Каждый работал в своем направлении: кто-то делал протез ноги, а кто-то – модификацию для коляски. Я ездил с четырьмя учениками – Андреем, Мирасом, Каракат и Ерасылом. Все они учатся в разных школах. Мы познакомились с 12-летним Асанали, он с рождения без руки. Жизнерадостный классный мальчик, он одной рукой может делать то, что некоторые не могут и с двумя", – рассказал Тимур Камалов.

Изучив все нюансы, ребята сделали примерный инженерный набросок.

"Мы очень надеемся, что наш протез значительно облегчит жизнь Асанали, сделает её интересней и насыщенней, поможет ему занять свое достойное место в обществе. Наш девиз – "Любой путь легче пройти вместе", – поделился молодой человек.

Ещё один заслуживающий внимания проект – "Ажурная бабочка". Ее создают из пластиковых крышечек. Ребята обещают: она будет летать над крышами домов, вырабатывать электроэнергию за счет ветра.

Собирают пластик, сортируют и перерабатывают.

"У нас есть социальный проект "Добрая крышечка", когда акмолинцы собирают пластиковые крышечки для особенных детей. Даже не деньги бросать нужно, а мусор. Он идёт на переработку, а компенсация поступает в местный фонд "Мирас", которым руководит эко-активист и бизнесмен Руслан Жузенов. Так мы помогаем ребятишкам, у кого проблемы со здоровьем. Вместе мы сделаем больше!", – заключил Тимур Камалов.

К слову, его команда выиграла грант на две тысячи долларов и уже реализует эко-проект по переработке школьного мусора, который в последующем перерабатывают в Bolashaq Saraiy. Отметим, мастерская здесь перерабатывает в сутки до 200 кг вторичного сырья.

У воспитанников Дворца детства и юношества в Кокшетау много ярких и полезных проектов. Например, Тамила Жабасова, которая в прошлом году стала лучшим молодым ученым СНГ, создала проект по очистке воды. А ребята из IT-отдела – разработку для кафе и ресторанов. Она переводит пар в электричество, которое используется для готовки еды.

"Наши талантливые воспитанники придумали, как переводить силу притяжения и тяжести при подъёме и спуске шахты лифта в электроэнергию", – отметили в пресс-службе Bolashaq Saraiy.

Добавим, на минувшей неделе в пяти точках Аккольского района установили французское оборудование, которое превращает пищевые отходы в удобрения для сельского хозяйства. Пилотный проект реализуется на грантовые средства в размере 500 тысяч евро.