Протесты в Грузии: В МВД выступили с заявлением

В центре Тбилиси мобилизованы спецназ, водомёты и спецтехника. Протестующие подожгли провода от камер наблюдения на здании парламента. В МВД призвали граждан не нарушать законы, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве состоялся брифинг заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе.

"29 ноября в Тбилиси и различных регионах страны пройдут манифестации, организованные оппозиционными партиями, гражданскими активистами и неправительственным сектором, при этом анонсирован сбор-манифестация на проспекте Руставели, возле законодательного органа. В социальных сетях звучат призывы блокировать различные стратегически важные объекты, в том числе пикетировать теле- и железнодорожные станции, центральные автомагистрали и другие ключевые объекты во время митингов и демонстраций. В различных закрытых группах в соцсетях отдельные лица активно распространяют провокационные призывы к порче транспортных средств и камер видеонаблюдения МВД", - заявил он.

По словам спикера, участники этих же группировок организуют сбор дубинок, железных труб, цепей, красок, различных стальных предметов и инструментов для проведения митинга-демонстрации и призывают своих соратников применять указанные предметы на митинге, осуществляя при этом насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

"Напоминаем организаторам и участникам данной манифестации, что законодательство Грузии чётко определяет правовые рамки проведения собрания-манифестации, чтобы обеспечить мирный характер собрания, общественную безопасность, надлежащее функционирование различных учреждений и нормальную работу общественного транспорта. Свобода собраний и выражения мнения не включает и не исключает права преднамеренно нарушать нормальную работу стратегических и/или особо важных объектов, привычный ритм жизни граждан", - сказал Дарахвелидзе.

Согласно статье 9 Закона Грузии "О собраниях и манифестациях" запрещается блокировать входы в здания, транспортные пути и железнодорожные пути. Захват стратегического или специального объекта, блокирование или организация блокирования транспортных коммуникаций являются наказуемыми деяниями.

За эти преступления предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

Демонстрантам и организаторам предлодили воздержаться от хранения любых предметов или веществ, которые создают реальный риск нарушения мирного характера собрания.

"Призываем граждан не выходить за рамки, установленные законом о собраниях/демонстрациях, и воздержаться от противоправных действий, в противном случае полицией будут приняты все предусмотренные законом меры по изъятию запрещённых предметов. В целях пресечения насильственных действий министерство внутренних дел применит специальные меры принуждения, предусмотренные международным правом и законодательством Грузии, в том числе все специальные меры, определенные Законом Грузии "О полиции", - заявили в МВД.

В результате противоправных действий участников митинга 28 ноября пострадали 32 сотрудника МВД. Была повреждена инфраструктура, дорожное покрытие и камеры видеонаблюдения в районе здания законодательного органа.

За неповиновение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство задержаны 43 человека.

В связи с нарушениями, имевшими место на митинге, ведется расследование по статьям 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии.