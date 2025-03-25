Десятки тысяч человек вышли на акции протеста по всей Турции в воскресенье после того, как главный соперник президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Экрем Имамоглу был арестован по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Вспыхнувшие демонстрации стали крупнейшими в Турции за последние десять лет.

По данным МВД, за пять дней протестов по всей стране было задержано более тысячи человек.