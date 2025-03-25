Протесты, хаос и более тысячи задержанных: Что происходит в Турции
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Десятки тысяч человек вышли на акции протеста по всей Турции в воскресенье после того, как главный соперник президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Экрем Имамоглу был арестован по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.
Вспыхнувшие демонстрации стали крупнейшими в Турции за последние десять лет.
По данным МВД, за пять дней протестов по всей стране было задержано более тысячи человек.
Эрдоган осудил демонстрации и обвинил РНП в попытке "нарушить мир и расколоть наш народ".
МВД Турции заявило, что демонстранты "злоупотребляют" правом на протест, и предупредило, что не потерпит "террора на улицах".
Демонстрации в ответ на арест Имамоглу уже стали крупнейшими в стране со времен протестов Гези в 2013 году, которые начались в Стамбуле в связи со сносом местного парка.
По данным французского информационного агентства AFP, в общей сложности митинги прошли по меньшей мере в 55 из 81 провинции Турции, что составляет более двух третей территории страны.
Официально мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в воскресенье по обвинению в "создании и управлении преступной организацией, получении взяток, вымогательстве, незаконной записи персональных данных и подтасовке результатов тендера".
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