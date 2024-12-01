Протестующие в Тбилиси повредили 48 комнат парламента

Агрессивно настроенные участники акции протеста у парламента Грузии, атакуя здание снаружи и выламывая окна, повредили 48 комнат. Об этом заявил на брифинге спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря картине, созданной СМИ, многие, наверное думают, что ворваться в парламент [протестующим] не удалось, и демонстранты только оставили следы и надписи краской. После проведенного в течение дня осмотра, могу сказать, что в результате атаки накануне, повреждены 48 рабочих комнат. Повреждены почти все окна со стороны [улицы] Чичинадзе и [проспекта] Руставели. Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента, окна которого выходили на улицу Чичинадзе", - сообщил Папуашвили.

Напомним, в Грузии в последние несколько дней продолжаются массовые акции протеста. У парламента в Тбилиси в ночь на 29 и 30 ноября митинги переросли в столкновения протестующих с силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, это была ответная реакция на "систематическое насилие со стороны протестующих". Есть пострадавшие с обеих сторон. За два дня полиция задержала около 150 человек.

Поводом для протеста стало заявление Кобахидзе 28 ноября. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить несколько принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.

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