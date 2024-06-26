Протест в Кении: около 10 человек погибли, десятки пострадали

В Кении объявлено чрезвычайное положение. Во время протестов погибли по меньшей мере 10 человек, десятки пострадали. Участники акций вышли на улицы в крупных городах, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".

На борьбу с протестующими власти направили не только полицейских, но и военных. Им противостоят тысячи людей, недовольных бедностью в стране. Депутаты, по мнению участников акций, даже не пытаются принимать законы, способные сделать жизнь людей лучше. В итоге протестующие ворвались в здание парламента и подожгли его. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.