Протест в Кении: около 10 человек погибли, десятки пострадали
Сегодня, 08:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:39Сегодня, 08:39
99Фото: МТРК "Мир" / Михаил Робакидзе
В Кении объявлено чрезвычайное положение. Во время протестов погибли по меньшей мере 10 человек, десятки пострадали. Участники акций вышли на улицы в крупных городах, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".
На борьбу с протестующими власти направили не только полицейских, но и военных. Им противостоят тысячи людей, недовольных бедностью в стране. Депутаты, по мнению участников акций, даже не пытаются принимать законы, способные сделать жизнь людей лучше. В итоге протестующие ворвались в здание парламента и подожгли его. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Самое читаемое
- Забор перед лесом возмутил жителей курорта в Акмолинской области
- Убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения: появились подробности трагедии в Алматы
- Пожар на острове: греческие СМИ перепутали Казахстан и Пакистан
- Женщина пыталась загрызть девушку из-за места на остановке
- Слон затоптал туристку насмерть во время сафари