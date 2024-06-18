Протащил транспортный самолёт: тяжелоатлет Бауыржан Камалиев установил рекорд
Сегодня, 13:08
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Сегодня, 13:08Сегодня, 13:08
88Фото: baigenews.kz
Рекордсмен, тяжелоатлет Бауыржан Камалиев установил рекорд Книги рекордов Гиннеса Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Старший оперуполномоченный по ВВД ЦРВСУ МВД РК, подполковник Бауыржан Камалиев установил новый рекорд.
Он протащил транспортный самолет массой 32 тонны 500 кг.
Рекорд посвятил Дню полиции РК. Представитель Книги рекордов РК зафиксировал этот результат.
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