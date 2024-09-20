Просят деньги на колу и сникерс - Минобороны о вымогательствах в армии

Замминистра обороны РК Шайх-Хасан Жазыкбаев прокомментировал жалобы на вымогательства денег в армии, передаёт BaigeNews.kz.

На брифинге в СЦК журналисты задали вопрос о том, почему военнослужащие обращаются к близкими за деньгами.

"Есть разговоры о том, что солдаты просят у родителей две-три тысячи тенге. У нас есть норма довольствия. Помимо этого, каждому ребёнку 18-19 лет хочется "Колу", "Сникерс" и так далее. Есть чайная, магазин на территории воинской части, где он может позволить себе эти сладости. Из-за этого складывается такое ощущение, что у солдат срочной службы вымогают деньги", – сказал Жазыкбаев.

По его словам, установлен единичный факт, когда офицер взял у солдата три тысячи тенге. По этому случаю проводится проверка.

Депутат мажилиса Константин Авершин добавил, что по факту обращений родителей проводились проверки. По его словам, в военных частях никаких вымогательств не было. При этом были выявлены факты лудомании.

Ранее в Минобороны назвали причины гибели и травматизма в армии, а также прокомментировали петицию об отмене обязательной воинской службы.