Пространство ШОС превращается в самый динамично развивающийся регион мира - политолог

От саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3-4 июля в Астане, и аналитики, и эксперты, и население стран ШОС, и другие страны, ждут очень многого. Потому что пространство ШОС превращается в самый динамично развивающийся регион мира. Таким мнением с корреспондентом BaigeNews.kz поделился главный научный сотрудник института философии, политологии и религиоведения Юрий Булуктаев.

Политолог отмечает, что изначально ШОС была нацелена на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Однако сегодня эта организация уже превратилась в масштабную структуру с 35 уставными органами и 45 экспертными механизмами многостороннего взаимодействия. А в приоритетах деятельности ШОС уже не только обеспечение безопасности, но и экономические программы развития. В целом Шанхайская организация сотрудничества сейчас стала международной региональной организацией, которая объединяет страны с территорией более 65% евразийского континента. Население включает в себя свыше 3,5 миллиардов человек. В неё входят такие многонаселенные страны, как Китай, Индия, Пакистан. Если говорить об экономическом статусе, то в странах ШОС производят более четверти мирового ВВП.

"ШОС – это такая организация, в которой ключевое слово "сотрудничество". Есть постоянные члены этой организации, есть члены-наблюдатели. Одна из наблюдателей – Белоруссия. На саммите ожидается, что она будет принята в постоянные члены ШОС. Есть еще страны-партнеры. Среди этих стран-партнеров такие значимые страны, как Турция, ОАЭ. Они тоже выражают желание стать членами этой организации", - сказал Юрий Булуктаев.

Он добавил, что ШОС в период быстрых перемен в международной обстановке, геополитических процессах является центром, который имеет большие перспективы. Организация сформировалась как центр многополярного мира и уже сейчас способна активно противостоять глобальным рискам.

"Если раньше аналитики утверждали, что у нас идет процесс глобализации, то сегодня на смену ему приходят антиглобализация и контрглобализация. Здесь как раз региональные центры силы будут иметь огромное значение. Мир меняется. ШОС – это организация нового типа. Она не только адаптируется к меняющемуся миру, она смотрит вперед. У нее есть приоритеты своего развития – обеспечение безопасности стран-членов и экономическая программа", - сказал политолог.

Что следует ожидать от саммита?

Главный научный сотрудник института философии, политологии и религиоведения считает, что все ждут принятия Астанинской декларации.

"По итогам саммита планируется принять более 20 документов в различных сферах. Главным документом будет Астанинская декларация. Здесь будет обозначена позиция ШОС по международным региональным вопросам, будут подведены итоги деятельности организации за прошедший год, определены дальнейшие перспективы развития. Планируется утверждение очень важной стратегии энергетического сотрудничества до 2030 года. Наряду с такими важными проблемами как нехватка водных ресурсов энергетика сейчас выходит на передний план. Ожидается, что решения этого саммита дадут дополнительный импульс развитию в сферах нефти и газа, электроэнергетики, экологии, ВИЭ", - сказал Булуктаев.

Среди аналитических структур ШОС идет активная коллективная работа над проектом новой стратегии развития до 2035 года. Первая стратегия была принята еще в Уфе в 2015 году на саммите ШОС. Эта стратегия будет развиваться дальше. ШОС нацелена на эффективную отдачу практического взаимодействия государств.

Одним из приоритетов является поиск новых форм сотрудничества в сфере безопасности. Формируется так называемый кулак безопасности. Например, запущен переговорный процесс создания целого ряда специализированных учреждений организации. Существует универсальный ШОС в Ташкенте. Он был создан путем преобразования в 2022 году антитеррористической структуры. В Душанбе есть антинаркотический центр ШОС. В Бишкеке есть Центр по противодействию международной организованной преступности.

Также ШОС разрабатывает программы по сепаратизму и другим угрозам.

Кроме того, в 2023 году была принята Стратегия по экономическому развитию ШОС до 2030 года. Как отметил Юрий Булуктаев, этот документ носит всеобъемлющий, перспективный характер. Над ним работали ведущие эксперты 40 министерств и ведомств восемь стран. ШОС будет способствовать устойчивому развитию всех партнеров. Здесь речь идет о процветании, как общего Евразийского пространства, так и каждой страны отдельно. Это должно отразиться на благосостоянии населения.

"Если говорить конкретно, то в 15 секторах экономики будет запущена программа сотрудничества. В целом могу сказать, что от саммита, который пройдет 3-4 июля в Астане, многие: и аналитики, и эксперты, и население стран ШОС, да и другие страны, которые следят за тем, что творится в мире, ждут очень многого. Потому что пространство ШОС превращается в самый динамично развивающийся регион мира", - отметил политолог.

По его словам, особое внимание сейчас уделяется транспортной инфраструктуре и новым международным транспортным коридорам.

Что для Казахстана даст саммит?

Юрий Булуктаев напомнил, что Казахстан является одним из учредителей ШОС. То есть с самого начала ШОС он был членом этой организации. А само по себе проведение саммита в Астане уже говорит об авторитете государства, которое принимает, организует площадку для переговоров по сотрудничеству.

"Казахстан - это одна из немногих стран, у которых не было внутренних серьезных конфликтов. Казахстан давно предоставляет переговорные площадки. Допустим, были предоставлены площадки по Сирийскому урегулированию. Сейчас мы видим, что именно Казахстан стал председателем ШОС и у нас проводится саммит. К нам приедут лидеры не только членов ШОС, но и других международных организаций. Например, сам генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш приезжает на саммит. Он не на каждую встречу региональной организации приезжает. А здесь решил приехать, значит, вопросы, которые будут решаться, имеют большое значение", - отметил эксперт.

Приедут в Астану также руководители СВМДА, ОДКБ, Европейской экономической комиссии, организации экономического сотрудничества. Они проявляют интерес и видят перспективы этой организации.

В завершение Юрий Булуктаев напомнил, что встреча Шанхайской организации сотрудничества проходит по теме "Укрепление двустороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию". Устойчивый мир и развитие – это то, о чем мечтают, наверное, граждане подавляющего числа стран мира.