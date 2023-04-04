"Просто люблю и не строю ожиданий". Откровения наставника подростка из детского дома Алматы

Фото: Из личного архива Айнур Базил

Почему детям-сиротам важно иметь взрослых друзей и наставников, и какие подводные камни существуют в этом вопросе.

Как известно, дети из детских домов часто сталкиваются с трудностями в социализации из-за отсутствия родительской заботы и ограниченного взаимодействия со взрослыми. Процесс их адаптации в обществе отличается от детей, живущих в семье, ведь важную роль в этом играет родитель. Поэтому сиротам так важно иметь взрослых наставников, которые смогли бы поделиться жизненным или профессиональным опытом, стать надёжным товарищем. Алматинка Айнур Базил работает старшим HR-бизнес-партнёром в международной компании и является участницей проекта "Наставники" благотворительного фонда "Дара". В интервью корреспонденту BaigeNews.kz она рассказала, с какими сложностями пришлось столкнуться ей и её подопечному из детского дома в ходе наставничества и почему это дружить с подростками из детских домов важно.



- Как вы узнали о проекте "Наставники" и почему решили принять участие? В чём заключается суть данного проекта?



- О существовании проекта "Наставники" я узнала от своей подруги, у неё также есть подопечный, который уже учится в университете. Признаюсь честно, меня заинтересовал её опыт и я хотела погрузиться в это подробнее. Суть данного проекта заключается в том, что после прохождения определённого обучения и предварительного отбора граждане Казахстане старше 18 лет могут стать наставниками для ребёнка из детского дома. Это крайне важно, поскольку у таких детей существуют некоторые проблемы с адаптацией и социализацией в обществе, поэтому им рядом нужны наставники, которые могли бы стать им другом, показать и научить чему-то новому и большему.



- Можете рассказать нам о нём подробнее?



- Зовут моего подопечного Анатолий. Нам известно, что у него есть биологический старший брат Константин, с ним они периодически ездят к своей биологической бабушке. Сейчас ему 14 лет, и он просто умничка. Конечно, было время, когда он был хулиганом. Но, поскольку я в своей работе постоянно нахожусь во взаимодействии с людьми и занимаюсь профессиональным коучингом, мне удалось наладить с ним контакт. И на сегодняшний день нам удалось по-настоящему стать хорошими друзьями. Он опирается на моё мнение и на меня как на авторитетную фигуру. Помню, когда мы с ним только познакомились, учёба его мало интересовала, у него были тройки по всем предметам. Однако Анатолий очень одарённый мальчик. Я наблюдала за ним, чтобы понять, что ему нравится, к чему у него есть предрасположенность. Выяснилось, что ему нравится математика. Я думаю, что по учёбе у него всё будет хорошо.

- Волновались перед первой встречей с вашим подопечным? Что чувствовали в тот момент? Как в итоге прошла встреча?



- Первую нашу встречу я помню как сейчас. В тот год в стране были введены ограничения из-за пандемии коронавируса, он сидел такой маленький как цыплёнок, в маске. Удалось ли мне узнать его поближе тогда? Наверное, нет. Но, когда нас уже представили друг другу, он проявился, был активным, очень открытым. Я просто смотрела на него и искренне любовалась. У него невероятно красивые глаза и длинные ресницы, да и в целом он очень красивый, умный и талантливый ребёнок. Тогда я поняла, что он для меня особенный.

- Трудно ли было выстраивать контакты с ребёнком? Какие сложности пришлось преодолеть в период адаптации и привыкания друг к другу?



- По началу, наверное, да, было сложно, поскольку не было тактильного контакта. Когда я пыталась его обнимать, он не хотел и зажимался. Сейчас всё совсем иначе, когда я приезжаю, он выбегает ко мне, мы обнимаемся. Раньше сделать это было достаточно сложно. Чтобы установить контакт, нужно регулярно посещать ребёнка. Когда я только стала его наставником, был карантин, и детям запрещалось выходить за пределы SOS Детской деревни (казахстанская благотворительная организация, где для детей-сирот создаётся среда, максимально приближённая к семейной - прим.ред.). Поэтому каждое воскресенье я приезжала к нему, мне важно было хотя бы пожать ему руку. Как правило, я передавала хотя бы фрукты и конфеты, чтобы вызвать у него доверительные чувства и ощущение заботы.



- Как часто вы видитесь и как проводите вместе время?



- До начала этого года мы виделись каждое воскресенье. В данном вопросе очень важна регулярность встреч. Не имеет значения, в каком состоянии находится взрослый наставник, приехать один раз и забыть - нельзя. В первую очередь, это должна быть трезвая оценка себя и своего времени. Нужно проанализировать, насколько вы можете уделять время ребёнку, ведь для детей из детских домой самое главное - это ваше внимание. У наставников должна быть дисциплина к самим себе. Есть настроение с утра или нет его, я вставала с кровати и ехала, потому что ребёнок всегда ждёт. На протяжении двух лет каждое воскресенье я ездила к нему. Сейчас в силу моей загруженности по работе мы видимся каждое второе воскресенье, но, при этом, постоянно переписываемся, остаёмся на связи. Коммуникативная и эмоциональная связь с ребёнком очень важна, и главное её не потерять.

- К сожалению, в обществе складывается стереотип, что дети, а особенно подростки, из детских домов "трудные" и "проблемные". Так ли это на самом деле?



- Всё зависит от того, как смотреть на ребёнка. Конечно, если фокусировать свой взгляд только на проблемах, то только они и будут видны. Именно по этой причине крайне важно определить склонности подопечного, его таланты и предпочтения. Второй ключ к успеху - нужно очень много разговаривать. Чтобы у общества не было предвзятого отношения к детям-сиротам, нужно подчёркивать их достоинства, и в первую очередь для них самих. Не только у сирот, но и у всех людей, будь то дети или взрослые, есть свои достоинства и недостатки. Важно лишь то, какую сторону личности мы питаем и развиваем. Если постоянно напоминать подопечным детских домов об их сильных сторонах и направлять их фокус внимания на их потенциал, контакт обязательно наладится. Секрет наших с Толиком хороших отношений, на мой взгляд, заключается в том, что у меня не было в отношении него каких-либо ожиданий. Я не ждала от него любви или уважения к себе, я просто была самой собой и принимала его таким какой он есть.

- Как ваши родные отнеслись к тому, что вы решили стать наставником ребёнку из детского дома?



- В первую очередь, меня интересовало мнение моего сына, он младше Толика на два года. Прежде чем стать наставником, я очень долго беседовала со своим сыном об этом проекте, смотрела на его реакцию, объясняла, как это будет происходить. Мы также обсуждали с ним чувство ревности, которое может возникать у родных детей в результате длительного времяпровождения с подопечными детьми. Но, к счастью, сын меня поддержал, и мне было это крайне приятно. Более того, они с Толиком хорошие друзья, за что я им обоим очень благодарна.



- Какими знаниями вы уже успели поделиться с вашим подопечным? Чему он смог научиться с вашей помощью?

- Из знаний в первую очередь хочу отметить английский язык. Если во время наших первых встреч он даже слышать не хотел про это, и не любил читать, то теперь он делает это регулярно и охотно, особенно ему нравится читать детективы. Кроме того, у него сейчас твёрдая четвёрка по английскому языку и математике, он усердно занимается. Вот такой вот он у меня замечательный ребёнок. Да, иногда бывает сорванцом, но, я думаю, все дети должны быть такими. Самое главное - просто любить ребёнка безусловно и ничего не ждать в ответ. Тогда ему самому захочется вас радовать.

- Спасибо за беседу!