"Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан"

Фото: Instagram/diana.tashii

Дисквалифицированная королева красоты Диана Ташимбетова отреагировала на заявление оргкомитета конкурса "Мисс Казахстан", который лишил девушку титула "Мисс Вселенная. Казахстан — 2022", передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram девушка продолжает критиковать дирекцию конкурса, утверждая, что у нее отобрали возможность представлять страну на "Мисс Весленная" из "личной неприязни".

"Мы должны повышать свой голос и никогда не молчать. Ну, а эта статья..., просто детский сад! Это не уровень мисс Казахстан! Захотели подарили титул, захотели отобрали..., и все потому, что я отстаивала свои права и требовала свой честно заслуженный приз — поездку на Мисс Вселенная! Надеюсь, мои все посты и поддержка всего Казахстана выведут эту организацию на "чистую воду", — написала Диана Ташимбетова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Tashimbetova Miss Universe Kazakhstan 2022 (@diana.tashii)

Напомним, ранее в своих соцсетях Диана заявила, что организаторы и дирекция Мисс Казахстан не смогли предоставить ей должную подготовку и отказались от финансирования.

Затем организаторы выступили с ответным заявлением, сообщив, что не отказывались от помощи Диане и от ее отправки на конкурс "Мисс Вселенная" в 2023 году. Но затем заявили, что по данным оргкомитета, Диана вместе с семьёй уехала на ПМЖ в США. Поэтому девушке отказали в участии в конкурсе "Мисс Вселенная", основываясь на том, что "человек, проживающий в другой стране, не сможет в достаточной мере подготовиться, чтобы представить Казахстан на международной арене".

Позже оргкомитет конкурса лишил красавицу титула "Мисс Вселенная Казахстан - 2022".