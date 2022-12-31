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  • "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан"
Instagram/diana.tashii Сегодня, 10:47
84
Сегодня, 10:47
84
Фото: Instagram/diana.tashii

"Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан"

Дисквалифицированная королева красоты Диана Ташимбетова отреагировала на заявление оргкомитета конкурса "Мисс Казахстан", который лишил девушку титула "Мисс Вселенная. Казахстан — 2022", передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram девушка продолжает критиковать дирекцию конкурса, утверждая, что у нее отобрали возможность представлять страну на "Мисс Весленная" из "личной неприязни".

"Мы должны повышать свой голос и никогда не молчать. Ну, а эта статья..., просто детский сад! Это не уровень мисс Казахстан! Захотели подарили титул, захотели отобрали..., и все потому, что я отстаивала свои права и требовала свой честно заслуженный приз — поездку на Мисс Вселенная! Надеюсь, мои все посты и поддержка всего Казахстана выведут эту организацию на "чистую воду", —  написала Диана Ташимбетова.

 
 
 
 
 
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Публикация от Diana Tashimbetova Miss Universe Kazakhstan 2022 (@diana.tashii)

 

Напомним, ранее в своих соцсетях Диана заявила, что организаторы и дирекция Мисс Казахстан не смогли предоставить ей должную подготовку и отказались от финансирования. 

Затем организаторы выступили с ответным заявлением, сообщив, что  не отказывались от помощи Диане и от ее отправки на конкурс "Мисс Вселенная" в 2023 году. Но затем заявили, что по данным оргкомитета, Диана вместе с семьёй уехала на ПМЖ в США. Поэтому девушке отказали в участии в конкурсе "Мисс Вселенная", основываясь на том, что "человек, проживающий в другой стране, не сможет в достаточной мере подготовиться, чтобы представить Казахстан на международной арене".

Позже оргкомитет конкурса лишил красавицу титула "Мисс Вселенная Казахстан - 2022".

"Слова Дианы стремятся унизить не только членов оргкомитета и ее соратников, но и других участников конкурса. Мы считаем, что это большое неуважение к окружающим и обесценивание чужого труда. Работая над тем, чтобы обеспечить популярность обычных девочек, оргкомитет не только отлично справляется, но и несет всю ответственность перед другими членами и партнерами. Огромные деньги и усилия вложили на финальное шоу PR компания, готовящая Диану Ташимбетову к участию в конкурсе и развиваю свой имидж, а неуважение, которое она проявила, показывает, что такой человек не достоин звания "Мисс" нашей страны", — говорится в заявлении оргкомитета.

 

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#Мисс Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:47
84
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