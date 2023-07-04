Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы

Фото: polisia.kz

Притон для занятия проституцией функционировал под видом жилого дома в Алматы. Житель Ауэзовского района арендовал коттедж для интимных встреч клиентов и успешно продвинулся в своем бизнесе, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz. От посетителей не было отбоя.

"В момент проверки указанного адреса салон функционировал в своем привычном режиме: работницы находились на “рабочих местах”, клиенты вместо оздоровительного массажа получали интим услуги. Указанные граждане для установления и проверки их личностей были доставлены в наше подразделение", – сообщил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

Полицейские установили и арендатора помещения. Он привлечён к ответственности организацию притона для занятия проституцией.