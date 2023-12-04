Проститутка похитила 3 млн тенге у жителя Семея

Рейдовые мероприятия по притонам, саунам и массажным салонам, где предоставляются услуги интимного характера, проводят полицейские по всей республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что за первые сутки проведения рейдов полицейские выявили более 70 фактов предоставления помещений для занятия проституцией, а также зарегистрировали пять фактов сводничества.