Проститутка похитила 3 млн тенге у жителя Семея
Сегодня, 08:10
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Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
188Фото: baigenews.kz
Рейдовые мероприятия по притонам, саунам и массажным салонам, где предоставляются услуги интимного характера, проводят полицейские по всей республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что за первые сутки проведения рейдов полицейские выявили более 70 фактов предоставления помещений для занятия проституцией, а также зарегистрировали пять фактов сводничества.
"Кроме того, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий раскрыта ранее совершенная кража трёх миллионов тенге у жителя Семея, пользовавшегося услугами интимного характера девушки, которая похитила его банковскую карту и обналичила денежные средства", - сообщили стражи порядка.
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