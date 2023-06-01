"Простить можно всё". Подросток из казахстанского детдома о родителях, одиночестве и мечтах

Фото: Анна Мирская

Количество несовершеннолетних в детских домах за последние четыре года в Казахстане существенно сократилось. Примерно на треть стало меньше оставленных по разным причинам родителями своих детей. Праздничный день первого июня они проживают в кругу обретённых в детских домах близких и друзей, но не кровных родных. Сегодня корреспондент BaigeNews.kz хочет рассказать своим читателям, как этот день проживает одна из сотней таких юных казахстанок, которая по воле судьбы воспитывается вне своей семьи.

Диане (имя изменено) 14 лет. Уже больше года она живёт в детской деревне семейного типа. Свой первый визит сюда девочка вспоминает с улыбкой. Это был холодный февраль, незнакомые лица и страх неизвестности перед будущим.

"Поначалу страшно было. Я была полна уверенности, что это совсем ненадолго и очень скоро меня от сюда заберут. Но не всегда получается так, как мы рассчитываем. Время шло, и постепенно я стала привыкать. Привыкать к обстановке, к воспитательнице, к детям", - вспоминает подросток.

Беседа с Дианой проходила в её комнате, которую она делит с ещё тремя девочками. Уютная спальня украшена рисунками с мотивирующими девизами. Здесь они сами себе хозяйки. Но до приезда в детскую деревню Диана жила иначе.

"Мои соседки – это первоклашка, шестиклассница и нуляшка. Я не всегда умею следить за порядком. И мне в этом девочки помогают. Здесь мне привили ответственность за свой быт, научили, как правильно себя вести в общественных местах, в школе. Я была совершенно другим человеком. Многие говорят, что сейчас меня не узнать", - признается девочка.

Изменения Диана начала замечать в себе не сразу. Внутренняя бунтарка не давала наладить отношения в "семье", своём новом доме.

"Раньше я часто сорилась с воспитателями, хулиганила. Но смена обстановки сыграла важную роль в моей жизни. Постепенно я стала более терпеливой, начала лучше учиться. Всё, что связано с приготовлением еды - не моё. Но помогать нравится. Татешка (так дети называют воспитателя их дома) по выходным всех к домашним делам привлекает. Все вместе по дому суетимся: кто-то чистит картошку, кто-то перебирает, стол вытирает. Здесь я научилась лепить манты, пельмени, нормально мыть посуду. Да, раньше без особой ответственности это делала. Баурсаки научилась жарить. Вообще, здесь весело жить. Всегда есть чем заняться", - говорит Диана.

В плотном графике дел у девочки находится время и на любимые занятия. Диана увлекается творчеством: неплохо рисует, пишет стихи, посещает танцевальный кружок, пробует себя в вышивке и вязании. Недавно открыла для себя баскетбол.

"У меня уже есть своя форма. Каждый выходные посещаю секцию баскетбола. Раньше и подумать не могла, что буду баскетболисткой. Но втянулась. А в октябре состоится республиканский чемпионат, в котором команда нашей детской деревни будет участвовать. Мы поедем в Алматы. Я ещё никогда не выезжала за пределы города. Очень хочется посмотреть на Алматы. А потом, быть может, соревнования будут проходить ещё в каком-нибудь городе. Так и попутешествовать можно", - делится собеседница.

С будущей профессией девочка пока не определилась. Ей хочется и блистать на сцене, исполняя свои песни, и лечить животных.

"Песни я пишу только когда вдохновение приходит. Сейчас работаю над песней, посвящённой моему отцу. Нотную грамоту пока не знаю, поэтому все мои произведения – это, пока, рифмованные стихи. Мелодию держу в голове и не могу выразить на бумаге. Но всё же больше склоняюсь к тому, что в будущем буду помогать животным. Я их очень люблю. Всё детство меня окружали животные. Они были для меня настоящими друзьями. Недавно завела специальную тетрадь, куда записываю всё, что узнаю о лечении хвостатых. Да, нужно будет много чего изучать: биологию, химию, анатомию, патофизиологию, вирусологию, паразитологию", - поделилась мыслями Диана.

Девочка призналась, что главное в её жизни - не остаться одной. В свои нежные годы, кажется, что она познала весь смысл одиночества и не хочет себе такой судьбы:

"Что важно в жизни? Боюсь быть одна, без друзей и близких. Хоть один человек рядом должен быть. Я хочу семью, детей, мужа, друзей. Моя сверх общительность не всем порой нравится. Но без контактов не могу. Считаю своей хорошей чертой то, что даже если мне человек безразличен или ненавистен, но ему будет плохо – я окажу помощь. Не делами, так хотя бы словами. Так и должны поступать друзья, родные, близкие. Не оставлять наедине со плохими мыслями или в непростой жизненной ситуации".

К слову, именно так она описала своё нахождение в детской деревне – жизненные обстоятельства:

"Мне повезло, что я здесь оказалась. За время нахождения здесь сильно изменилась и даже повзрослела. Если бы не та жизненная ситуация, я выросла бы другим человеком. Плохой… Былая привычка злоупотребления осталась бы при мне, приходила бы домой ночью, гуляла, где хочу. А сейчас я готова сутками сидеть дома и помогать в семье. Да, был опыт, пристрастилась. Это мне приносило какое-то успокоение. Сейчас, конечно, в моменты злости я иду посуду мыть. Выплёскиваю эмоции в правильное русло. Либо беру книгу и погружаюсь в выдуманный автором мир. Мысли сосредотачиваются на истории. Мне вообще нравится читать".

Тема семьи для девочки не табу. Она поддерживает тёплые отношения с папой и надеется, что скоро переедет из детской деревни к нему.

"Семья — это близкие люди, которые дарят улыбки, с которыми совместно проводишь время, делишься личным. Это не просто родная кровь. С папой чаще общаемся. Мама не хочет исправляться. Раньше я её сама просила, но сейчас не надеюсь на её исправление. Конечно, она интересуется моими делами и успехами. Но с папой у нас доверительные, дружеские отношения. Как бы я хотела жить сейчас? С папой дома, помогать ему. Начать подрабатывать. Я же сейчас чистоплотной стала (смеётся). Может кому по дому помогать. Ну, или, в крайнем случае, мороженое продавать. Я хочу делать подарки. У папы скоро день рождения, хочу купить ему вкусные духи. Он хочет меня забрать, я знаю. Я верю в него", - с блеском в глазах говорит Диана.

Девочка признает, что родители могут совершать много ошибок. Но нет такого проступка, который ребёнок не простит маме и папе: