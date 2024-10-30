Просрочки нет ― Роман Скляр о текущей ситуации по займам "КазАвтоЖола"
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Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал риски чрезмерной закредитованности АО "НК "КазАвтоЖол", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, согласно поручению Главы государства, капитальным ремонтом в ближайшее время должны быть охвачены дополнительно 10 тысяч километров дорог. Однако в текущем проекте бюджета средства выделяются только на завершение проектов, на новые проекты средств из республиканского бюджета нет.
"Когда мы этот вопрос подняли на заседании комитета и рабочей группы, отвечая на него, профильное министерство отметило, что эти проекты будут реализованы за счёт очередного внешнего займа "КазАвтоЖола" на сумму более полутриллиона тенге. Ещё полтриллиона тенге необходимо и предусмотрено в бюджете на финансирование уже имеющихся займов по 10 проектам", - сказала Смышляева.
Депутат задалась вопросом о необходимости установления лимитов для компаний, которые активно берут займы, а также поинтересовалась о текущих долгах дорожной компании. Роман Скляр заверил, что просроченных обязательств на сегодня нет.
"Займы от международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, также от Эксимбанка КНР и Банка развития Казахстана являются льготными. В текущем году на их погашение было предусмотрено 140 миллиардов тенге. Эти средства уже использованы. Что касается следующего года, то из 600 миллиардов тенге, которые заложены в республиканском бюджете на строительство, на развитие автодорожной сети, порядка 165 миллиардов тенге – это средства, которые являются погашением предыдущих взятых нами займов", - пояснил Скляр.
Он подчеркнул, что в текущем году начата работа по среднему ремонту за счёт средств Банка развития Казахстана, что позволило провести тендеры лишь среди отечественных дорожно-строительных компаний. Тогда как по требованию международных финансовых институтов необходимо открывать тендер для компаний со всего мира.
"Что касается рисков чрезмерных займов со стороны "КазАвтоЖола", хочу отметить, что "КазАвтоЖол" как национальная компания не является достаточно самостоятельной в этом плане. Профильное министерство и Правительство решают вопросы по привлечению займов. Уполномоченный орган - Министерство финансов. Какие-то риски по займам, которые будут у нас в следующем году, они, повторюсь еще раз, отсутствуют. Но вопросы планирования займов, отчётности, учитывать ли их как госдолг или в другом случае, здесь необходимо дальнейшее обсуждение. Мы соответствующую работу будем проводить с Министерством транспорта и Министерством финансов", - отметил Роман Скляр.
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