Просрочки нет ― Роман Скляр о текущей ситуации по займам "КазАвтоЖола"

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал риски чрезмерной закредитованности АО "НК "КазАвтоЖол", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, согласно поручению Главы государства, капитальным ремонтом в ближайшее время должны быть охвачены дополнительно 10 тысяч километров дорог. Однако в текущем проекте бюджета средства выделяются только на завершение проектов, на новые проекты средств из республиканского бюджета нет.

"Когда мы этот вопрос подняли на заседании комитета и рабочей группы, отвечая на него, профильное министерство отметило, что эти проекты будут реализованы за счёт очередного внешнего займа "КазАвтоЖола" на сумму более полутриллиона тенге. Ещё полтриллиона тенге необходимо и предусмотрено в бюджете на финансирование уже имеющихся займов по 10 проектам", - сказала Смышляева.

Депутат задалась вопросом о необходимости установления лимитов для компаний, которые активно берут займы, а также поинтересовалась о текущих долгах дорожной компании. Роман Скляр заверил, что просроченных обязательств на сегодня нет.

"Займы от международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, также от Эксимбанка КНР и Банка развития Казахстана являются льготными. В текущем году на их погашение было предусмотрено 140 миллиардов тенге. Эти средства уже использованы. Что касается следующего года, то из 600 миллиардов тенге, которые заложены в республиканском бюджете на строительство, на развитие автодорожной сети, порядка 165 миллиардов тенге – это средства, которые являются погашением предыдущих взятых нами займов", - пояснил Скляр.

Он подчеркнул, что в текущем году начата работа по среднему ремонту за счёт средств Банка развития Казахстана, что позволило провести тендеры лишь среди отечественных дорожно-строительных компаний. Тогда как по требованию международных финансовых институтов необходимо открывать тендер для компаний со всего мира.