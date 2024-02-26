Просроченные лекарства нашли в школах Караганды
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В школах Карагандинской области были выявлены факты неоказания медицинских услуг, а также хранение лекарственных средств с истекшим сроком годности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Прокуроры в ходе проверки установили, что в ряде школ Караганды с 2022 года не оказывалось медицинское обслуживание учащихся. Медуслуги не получали около трех тысяч школьников.
Кроме того, сотрудники надзорного органа выявили, что в медкабинете одной из школ хранили Преднизолон в ампулах с просроченным сроком годности. Этот препарат применяют для неотложной помощи при тяжелых формах аллергической и шоковой реакции.
В других школах области прокуроры нашли препараты, срок годности которых истек пять –семи лет назад.
"Мерами надзора просроченные лекарства уничтожены, лица привлечены к ответственности, защищены права семи тысяч детей", - отметили в прокуратуре.