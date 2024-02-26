Просроченные лекарства нашли в школах Караганды

В школах Карагандинской области были выявлены факты неоказания медицинских услуг, а также хранение лекарственных средств с истекшим сроком годности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуроры в ходе проверки установили, что в ряде школ Караганды с 2022 года не оказывалось медицинское обслуживание учащихся. Медуслуги не получали около трех тысяч школьников.

Кроме того, сотрудники надзорного органа выявили, что в медкабинете одной из школ хранили Преднизолон в ампулах с просроченным сроком годности. Этот препарат применяют для неотложной помощи при тяжелых формах аллергической и шоковой реакции.

В других школах области прокуроры нашли препараты, срок годности которых истек пять –семи лет назад.