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Проспект Улы Дала временно закрыли на ремонт в Астане

Сегодня, 12:08
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 12:08
Сегодня, 12:08
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Фото: baigenews.kz

Участок проспекта Улы Дала временно закрыли на ремонт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

“Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по пр. Улы Дала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Жошы хана.

В этой связи с 24 по 25 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт, в том числе перекресток пр. Улы Дала - ул. А.Бокейхана”, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

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