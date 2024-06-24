Проспект Улы Дала временно закрыли на ремонт в Астане

Участок проспекта Улы Дала временно закрыли на ремонт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

“Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по пр. Улы Дала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Жошы хана.

В этой связи с 24 по 25 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт, в том числе перекресток пр. Улы Дала - ул. А.Бокейхана”, - говорится в сообщении.