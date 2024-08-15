Проспект Туран перекроют в Астане
Вчера, 19:48
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Вчера, 19:48Вчера, 19:48
275Фото: baigenews.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении ремонтных работ на проспекте Туран, передаёт BaigeNews.kz.
Дорогу частично перекроют на участке от улицы Сарайшык до улицы Достык с 16 по 19 августа.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения.
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