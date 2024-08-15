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Проспект Туран перекроют в Астане

Вчера, 19:48
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 19:48
Вчера, 19:48
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Фото: baigenews.kz

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении ремонтных работ на проспекте Туран, передаёт BaigeNews.kz

Дорогу частично перекроют на участке от улицы Сарайшык до улицы Достык с 16 по 19 августа.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения.

 

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