Проспект Туран перекроют в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении ремонтных работ на проспекте Туран, передаёт BaigeNews.kz.

Дорогу частично перекроют на участке от улицы Сарайшык до улицы Достык с 16 по 19 августа.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения.