Проспект Туран перекроют почти на месяц в Астане

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Движение автомобилей запретят почти на месяц по участку проспекта Туран в Астане. В акимате города пояснили в связи с чем вводят ограничения, передаёт BaigeNews.kz.

"Для обеспечения центральным отоплением жилых домов в районе Республиканской главной мечети ведутся работы в рамках проекта по прокладке магистральной теплотрассы от НС-14 до ТМ-47. Со 2 по 20 августа будет закрыто движение по основным полосам движения на проспекте Туран в обе стороны на участке от улицы Хусейн Бен Талал в сторону аэропорта", - сообщили в администрации.

Движение транспортных средств будет осуществляться по второстепенным съездам.

Кроме того, с 26 июля по 26 августа будет полностью перекрыто движение по второстепенной дороге вдоль улицы Хусейн Бен Талал от проспекта Мангилик Ел для проведения работ по строительству тепломагистрали 6 ввода.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты для в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.