Проспект Райымбека в Алматы частично перекроют на месяц

Фото: Колеса

В Алматы частично ограничат движение по проспекту Райымбека, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Almaty joly.

С 28 июля по 27 августа в Жетысуском районе Алматы закроют движение по проспекту Райымбека от улицы Байзакова до улицы Казакова в западном направлении.