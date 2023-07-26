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Колеса Сегодня, 15:15
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Сегодня, 15:15
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Фото: Колеса

Проспект Райымбека в Алматы частично перекроют на месяц

В Алматы частично ограничат движение по проспекту Райымбека, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Almaty joly.

С 28 июля по 27 августа в Жетысуском районе Алматы закроют движение по проспекту Райымбека от улицы Байзакова до улицы Казакова в западном направлении.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного дорожного сегмента", – рассказали в "Алматинских тепловых сетях".

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Сегодня, 15:15
286
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