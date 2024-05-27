Проспект Кабанбай батыра вновь перекроют в Астане
Сегодня, 18:21
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Сегодня, 18:21Сегодня, 18:21
84Фото: baigenews.kz
С 28 мая возобновят ремонтные работы на участке проспекта Кабанбай батыра в Астане, проезд по улице будет перекрыт, передаёт BaigeNews.kz.
В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий работы на проспекте (участок между улицами Кунаева и Сыганак) приостановили.
Однако с 28 по 30 мая этот отрезок дороги будет полностью перекрыт для укладки верхнего слоя полотна. При этом пересечения Кабанбай батыра/ Кунаева и Кабанбай батыра/Сыганак будут открыты.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
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