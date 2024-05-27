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Проспект Кабанбай батыра вновь перекроют в Астане

Сегодня, 18:21
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21
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Фото: baigenews.kz

С 28 мая возобновят ремонтные работы на участке проспекта Кабанбай батыра в Астане, проезд по улице будет перекрыт, передаёт BaigeNews.kz.

В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий работы на проспекте (участок между улицами Кунаева и Сыганак) приостановили. 

Однако с 28 по 30 мая этот отрезок дороги будет полностью перекрыт для укладки верхнего слоя полотна. При этом пересечения Кабанбай батыра/ Кунаева и Кабанбай батыра/Сыганак будут открыты.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

 

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