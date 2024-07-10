Проспект Кабанбай батыра частично перекроют в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от кольца "Жулдыз" до проспекта Мангилик Ел, передает официальный сайт акимата Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"В связи с проведением ремонтных работ с 10 по 15 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.